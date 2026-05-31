Retour de José Mourinho : «Je ne lui ai pas parlé», le président du Real Madrid a menti ?

Il revient plus de dix ans après son départ ? José Mourinho est en poste au Benfica Lisbonne, mais pourrait retrouver le Real Madrid dans les prochaines semaines. Alors que le président Florentino Pérez a confié en interview ne pas avoir discuté avec le technicien portugais, un contrat aurait déjà été convenu et paraphé il y a plusieurs jours de cela...
Nouveau changement d'entraîneur au Real Madrid. Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa qui a dirigé son dernier match la semaine dernière contre l'Athletic Bilbao (4-2), Kylian Mbappé évoluera sous les ordres d'un nouveau coach à la reprise estivale une fois la Coupe du monde et la coupure passées. Selon toute vraisemblance, étant la tendance de ces dernières semaines, José Mourinho héritera du groupe madrilène 13 ans après son départ.
«Mourinho ? Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé»
Cependant, Florentino Pérez a jeté un froid sur les rumeurs de l'arrivée imminente de José Mourinho au cours d'une interview accordée à la RTVE dans le cadre de la campagne électorale pour la présidence du Real Madrid face à Enrique Riquelme. « J’y réfléchis (concernant le futur coach, ndlr). Ai-je un nom en tête ? Deux. José Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé ».
Mourinho a signé la semaine dernière un contrat pour entraîner le Real Madrid jusqu'en 2029
Florentino Pérez, président emblématique du Real Madrid qui est derrière la nomination de José Mourinho en 2010 après son sacre européen à l'Inter, a-t-il menti ? C'est ce que le journaliste Fabrizio Romano a affirmé sur son compte X vendredi révélant alors que The Special One aurait signé son contrat 10 jours auparavant. Et ce n'est pas The Athletic qui affirmera le contraire. Le média britannique qui dispose de correspondants en Espagne en la personne de Mario Cortegana notamment, assure que l'engagement contractuel convenu entre le Real Madrid et Mourinho a été signé la semaine dernière. Un bail qui le lierait à la Casa Blanca jusqu'en juin 2029.