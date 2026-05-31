Retour de José Mourinho : «Je ne lui ai pas parlé», le président du Real Madrid a menti ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il revient plus de dix ans après son départ ? José Mourinho est en poste au Benfica Lisbonne, mais pourrait retrouver le Real Madrid dans les prochaines semaines. Alors que le président Florentino Pérez a confié en interview ne pas avoir discuté avec le technicien portugais, un contrat aurait déjà été convenu et paraphé il y a plusieurs jours de cela...

Nouveau changement d'entraîneur au Real Madrid. Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa qui a dirigé son dernier match la semaine dernière contre l'Athletic Bilbao (4-2), Kylian Mbappé évoluera sous les ordres d'un nouveau coach à la reprise estivale une fois la Coupe du monde et la coupure passées. Selon toute vraisemblance, étant la tendance de ces dernières semaines, José Mourinho héritera du groupe madrilène 13 ans après son départ.

«Mourinho ? Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé» Cependant, Florentino Pérez a jeté un froid sur les rumeurs de l'arrivée imminente de José Mourinho au cours d'une interview accordée à la RTVE dans le cadre de la campagne électorale pour la présidence du Real Madrid face à Enrique Riquelme. « J’y réfléchis (concernant le futur coach, ndlr). Ai-je un nom en tête ? Deux. José Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer, car je ne lui ai pas encore parlé ».