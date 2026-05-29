Départ surprise au Real Madrid : «Il s'est passé quelque chose de très grave s’est passé»

Amadou Diawara

Le 1er juin 2025, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Xabi Alonso, qu'il a installé sur le banc de son équipe première. Toutefois, le président du Real Madrid a évincé le coach espagnol le 12 janvier 2026, soit moins de sept mois après sa signature. D'après Guti, ancien capitaine merengue, un événement « très grave » a provoqué l'éviction de Xabi Alonso.

Pour pallier le départ de Carlo Ancelotti, qui a pris les rênes du Brésil, le Real Madrid a nommé Xabi Alonso à la tête de son équipe première le 1er juin 2025. Toutefois, le coach espagnol n'aura pas fait long feu à la Maison-Blanche. En effet, Florentino Pérez a remercié Xabi Alonso le 12 janvier 2026, soit un peu plus de six mois après son arrivée.

«Il s'est passé quelque chose d’étrange dans le vestiaire» Invité par Iker Casillas dans l'émission Bajo los palos, Guti a lâché ses vérités sur le départ prématuré de Xabi Alonso. « Je vois un Real Madrid très irrégulier. Ça me rappelle les Galactiques. De grands joueurs, mais il manque une équipe. Pour moi, le licenciement de Xabi a été une surprise. Ce n’était pas un pari sur seulement 5 mois ou un an. C’était un entraîneur pour l’avenir. Il s'est passé quelque chose d’étrange dans le vestiaire pour qu’ils finissent par le renvoyer. Il faisait du très bon travail. C’était précipité. Il s'est passé quelque chose quelque chose de très fort et de très grave », a jugé l'ex-capitaine du Real Madrid, qui s'est ensuite prononcé sur les difficultés actuelles de son club de cœur.