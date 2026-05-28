Bagarre au Real Madrid : Valverde revient sur sa dispute avec Tchouameni !

Amadou Diawara

Après une grosse dispute lors d'un entrainement, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni en seraient venus aux mains dans l'un des vestiaires du Real Madrid. Touché au visage, l'Uruguayen a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner. Présent avec sa sélection pour préparer la Coupe du Monde, Federico Valverde a donné de ses nouvelles après cette altercation avec Aurélien Tchouameni.

Le Real Madrid a vécu une saison riche en émotions. Alors que les résultats de son équipe première laissait à désirer, Florentino Pérez a remercié Xabi Alonso au mois de janvier, et ce, alors qu'il avait signé il y a moins de sept mois. Pour le remplacer, le président du Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa, qui était le coach du Castilla. Mais ce choix n'a rien changé, puisque le club merengue a réalisé une saison blanche. Et pour ne pas arranger les affaires de la Maison-Blanche, une violente bagarre a éclaté entre deux joueurs : Federico Valverde et Aurélien Tchouameni.

«Parfois, il faut passer par ce genre de petits obstacles» Après un accrochage à l'entrainement, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde en sont venus aux mains au mois de mai. Alors que leur bagarre a été violente, l'Uruguayen a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner au niveau du visage. Ce qui lui a fait manquer plusieurs matchs. Convoqué pour disputer la Coupe du Monde, Federico Valverde est actuellement avec sa sélection. Interrogé devant les médias, le capitaine du Real Madrid a donné de ses nouvelles.