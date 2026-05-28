Bagarre au Real Madrid : Valverde revient sur sa dispute avec Tchouameni !

Après une grosse dispute lors d'un entrainement, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni en seraient venus aux mains dans l'un des vestiaires du Real Madrid. Touché au visage, l'Uruguayen a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner. Présent avec sa sélection pour préparer la Coupe du Monde, Federico Valverde a donné de ses nouvelles après cette altercation avec Aurélien Tchouameni.
Le Real Madrid a vécu une saison riche en émotions. Alors que les résultats de son équipe première laissait à désirer, Florentino Pérez a remercié Xabi Alonso au mois de janvier, et ce, alors qu'il avait signé il y a moins de sept mois. Pour le remplacer, le président du Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa, qui était le coach du Castilla. Mais ce choix n'a rien changé, puisque le club merengue a réalisé une saison blanche. Et pour ne pas arranger les affaires de la Maison-Blanche, une violente bagarre a éclaté entre deux joueurs : Federico Valverde et Aurélien Tchouameni.
«Parfois, il faut passer par ce genre de petits obstacles»
Après un accrochage à l'entrainement, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde en sont venus aux mains au mois de mai. Alors que leur bagarre a été violente, l'Uruguayen a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner au niveau du visage. Ce qui lui a fait manquer plusieurs matchs. Convoqué pour disputer la Coupe du Monde, Federico Valverde est actuellement avec sa sélection. Interrogé devant les médias, le capitaine du Real Madrid a donné de ses nouvelles.
«Ça va m’aider à être un meilleur capitaine»
« Je me sens très bien. J’ai eu le soutien et l’affection de tous les supporters du Real Madrid, ainsi que du club. Parfois, il faut passer par ce genre de petits obstacles dans le football et dans la vie pour apprendre, grandir et mûrir. Ça va m’aider à être un meilleur capitaine dans les prochaines années », a confié Federico Valverde.