PSG-Arsenal : «On l'a déjà fait», Arteta en rajoute une couche après sa sortie polémique !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG et Arsenal vont se disputer la finale de la Ligue des Champions, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Lors des célébrations du titre remporté en Premier League, Mikel Arteta a affirmé à ses joueurs qu'ils allaient remporter la Coupe aux Grandes Oreilles. Interrogé par Marca, le coach des Gunners en a rajouté une couche sur la finale de la C1.

Sacré face à l'Inter le 31 mai 2025 (victoire 5-0 à l'Allianz Arena de Munich), le PSG de Luis Enrique a la possibilité de réaliser un doublé légendaire en Ligue des Champions. Tombeurs de l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et du Bayern, les Parisiens sont qualifiés pour une deuxième finale de suite en C1. En effet, le PSG a rendez-vous avec Arsenal au Stade Ferenc-Puskás de Budapest ce samedi.

«Il y a d'une part de la joie...» Après avoir remporté la Premier League avec Arsenal, Mikel Arteta a fêté le titre avec ses joueurs. Durant les célébrations, le coach des Gunners s'est montré très confiant avant la finale de la Ligue des Champions. « Samedi, nous allons être champions d’Europe », a affirmé Mikel Arteta face à ses protégés. Une sortie qui a fait polémique.