«Je ne vois personne au PSG et Arsenal gagner le Ballon d’or» : La prédiction osée sur la succession d’Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ex-joueur de Tottenham où il a croisé la route d'Harry Kane qui évoluait à l'académie des Spurs, Robbie Keane n'y est pas allé par quatre chemins à l'occasion du Soccer Aid Gala ces dernières heures. L'ancien international irlandais estime que le buteur du Bayern Munich mérite d'être sacré Ballon d'or après Ousmane Dembélé l'année dernière quel que soit le dénouement de la Ligue des champions et de la Coupe du monde.

Ousmane Dembélé a vu le Saint-Graal individuel lui être décerné pour ses performances et son impact dans l'équipe du PSG la saison dernière. Une récompense synonyme d'aboutissement pour tout ce que le Français a traversé au cours de l'exerice 2024/2025 avec le Paris Saint-Germain, comprenant une victoire finale en Ligue des champions. Pour ce qui est de son successeur, Robbie Keane a une idée claire.

«Il mérite le Ballon d'or. C'est aussi simple que ça» Bien que son Bayern Munich ait été éliminé par le PSG en demi-finales de Ligue des champions et que la finale se disputera samedi entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, Harry Kane doit être l'heureux élu pour le Ballon d'or d'après Robbie Keane. « Je ne vois personne au PSG et à Arsenal gagner le Ballon d'or. Je m'en fiche s'il ne gagne pas la Coupe du monde ou s'il n'a pas remporté la Ligue des champions, il mérite le Ballon d'or. C'est aussi simple que ça. Je connais Harry (ndlr Kane) depuis son enfance. Quel joueur, quel homme, quel homme de famille ».