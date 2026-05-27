«C’est acté à 100%», le PSG aura sa chance pour boucler le transfert de l’été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain pourrait faire parler de lui lors du mercato estival en enrôlant Julian Alvarez. Arrivé à l’Atlético de Madrid à l’été 2024, l’attaquant argentin de 26 ans ne compte pas prolonger son contrat et voudrait changer d’air. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ce dossier risque de faire parler dans les prochains mois…

Alors que l’avenir de Gonçalo Ramos s’écrit en pointillé, le PSG pourrait partir à la recherche d’un nouvel attaquant durant le mercato estival. Et à en croire plusieurs sources, Julian Alvarez serait l’une des pistes envisagées par Luis Enrique et Luis Campos. Ce dernier est justement revenu sur l’intérêt du club porté à l’attaquant argentin, en réponse à un internaute l’interrogeant sur le réseau social X à ce propos. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris, a indiqué le directeur sportif du PSG. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite ». Une mise en garde pour Julian Alvarez et les autres cibles du PSG.

« Julian Alvarez ne prolongera pas avec l’Atlético de Madrid, c’est acté à 100% » Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2030, l’attaquant de 26 ans a justement des envies d’ailleurs et pourrait profiter du mercato estival pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. La tendance est clairement à un départ comme l’a confirmé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. « Julian Alvarez n’a absolument aucune intention de signer un nouveau contrat avec l’Atlético de Madrid. C’est sûr et certain. Il y a eu énormément de news sur le sujet : Julian va prolonger, avec beaucoup d’argent... Mais cela n’a rien à voir avec un contrat de 7, 8, 10 ou 12M€. Julian Alvarez ne prolongera pas avec l’Atlético de Madrid, c’est acté à 100% », a indiqué le journaliste.