Louis Bielle-Biarrey : Le grand changement que personne n'avait vu venir à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Phénomène du rugby français, Louis Bielle-Biarrey n'en finit plus d'impressionner, comme en témoigne sa nouvelle prestation magistrale en finale de la Champions Cup. Et en plus de cela, l'ailier de l'UBB ne cesse d'évoluer. Certains changements dans son jeu ont même surpris son coach à l'UBB Yannick Bru.

Déjà élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, Louis Bielle-Biarrey a poursuivi sur sa lancée en obtenant la même récompense en Champions Cup grâce une nouvelle prestation impressionnante lors de la finale remportée par l'UBB contre le Leinster (41-19). L'ailier français ne cesse d'impressionner et s'impose comme le vrai leader du rugby français. Mais surtout, Yannick Bru souligne la faculté de son joueur à progresser et à évoluer dans son stylé de jeu, passant notamment d'un joueur talentueux à un joueur plus efficace.

Yannick Bru encore impressionné par Louis Bielle-Biarrey « Là où il nous étonne, c'est sa capacité à écouter les conseils et à les mettre en application et à travailler. On est passé d'un Louis Bielle-Biarrey ultra talentueux à un Louis Bielle-Biarrey qui est efficace sur la zone de rucks, qui travaille au sol et qui gagne ses duels aériens. Si on regarde son cheminement depuis deux ans, c'est vraiment la marque des champions. Louis, c'est une éponge », lance-t-il au micro de RMC Sport avant de poursuivre.