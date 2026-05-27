«Ce sera officialisé dans les prochaines heures» : Stéphane Richard annonce le nom du nouveau directeur sportif de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ne prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain, Stéphane Richard est déjà actif en coulisses et a commencé à travailler sur la saison prochaine. Dans cette optique, le président de l'OM a confirmé que Grégory Lorenzi serait le prochain directeur sportif du club phocéen. Il succédera ainsi à Medhi Benatia.

Alors que l'OM sort d'une saison très éprouvante à l'issue de laquelle les Marseillais ne sont pas parvenus à se qualifier pour la Ligue des champions, une grosse révolution va avoir lieu en coulisses. C'est ainsi qu'un nouveau président a déjà été nommé, à savoir Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. Mais cela ne l'empêche pas de commencer sa mission avec un premier objectif, trouver le successeur de Medhi Benatia qui a posé sa démission.

Grégory Lorenzi arrive à l'OM Dans cette optique, le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance depuis quelques jours. Mais alors que son départ de Brest est déjà assuré, l'OGC Nice espèrerait toujours le récupérer. Un quiproquo qui retarde l'arrivée du nouveau directeur sportif de l'OM. Néanmoins, le dénouement semble désormais imminent et le club phocéen va pouvoir accélérer son processus de reconstruction.