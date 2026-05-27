«Ce sera officialisé dans les prochaines heures» : Stéphane Richard annonce le nom du nouveau directeur sportif de l'OM !

Bien qu'il ne prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain, Stéphane Richard est déjà actif en coulisses et a commencé à travailler sur la saison prochaine. Dans cette optique, le président de l'OM a confirmé que Grégory Lorenzi serait le prochain directeur sportif du club phocéen. Il succédera ainsi à Medhi Benatia.
Alors que l'OM sort d'une saison très éprouvante à l'issue de laquelle les Marseillais ne sont pas parvenus à se qualifier pour la Ligue des champions, une grosse révolution va avoir lieu en coulisses. C'est ainsi qu'un nouveau président a déjà été nommé, à savoir Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. Mais cela ne l'empêche pas de commencer sa mission avec un premier objectif, trouver le successeur de Medhi Benatia qui a posé sa démission.
Grégory Lorenzi arrive à l'OM
Dans cette optique, le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance depuis quelques jours. Mais alors que son départ de Brest est déjà assuré, l'OGC Nice espèrerait toujours le récupérer. Un quiproquo qui retarde l'arrivée du nouveau directeur sportif de l'OM. Néanmoins, le dénouement semble désormais imminent et le club phocéen va pouvoir accélérer son processus de reconstruction.
«Je peux vous le confirmer»
En effet, présent au siège de BFM Marseille Provence dans le cadre du lancement du club "Who's Who", Stéphane Richard a mis fin au suspens. « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », lâche le nouveau président de l'OM dans des propos rapportés par RMC Sport. Autrement dit, après un attente plus longue que prévue, le club phocéen va pouvoir officialiser le nom don nouveau directeur sportif. Et Grégory Lorenzi aura une première mission à savoir trancher le cas de l'entraîneur alors qu'Habib Beye ne devrait pas conserver son poste.