Bruno Genesio à l’OM : «A sa place, j’irais au Paris FC...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM, à qui le tour ? Après Roberto De Zerbi et Habib Beye, un nouvel entraîneur pour l’Olympique de Marseille est attendu pour la reprise au terme de la coupure estivale. Bruno Genesio est une option à l’étude dans la cité phocéenne, mais le désormais ex-coach du LOSC devrait plutôt se tourner vers le Paris FC au vu du challenge qu’il relèverait dans la capitale.

Qui pour entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Au vu de la tendance, il faudrait un coup de théâtre pour qu’Habib Beye poursuive sa mission entamée en février dernier dans le cadre du remplacement de Roberto De Zerbi. Contractuellement lié jusqu’en juin 2027, Beye ne devrait pas honorer son bail. Le néo-président de l’OM qu’est Stéphane Richard et le futur directeur sportif Grégory Lorenzi qui n’a pas encore été officiellement confirmé semble être en quête de la signature d’un nouvel entraîneur. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance dans les médias, lui qui n’est plus le coach du LOSC depuis quelques jours.

«A l’âge qu’il a, s’il veut marquer un club de son empreinte, à sa place j’irais au Paris FC» Bruno Genesio va-t-il accepter de relever le défi OM après la saison sportivement et institutionnellement compliquée du club marseillais ? Du point de vue de Claude Le Roy, le technicien de 59 ans y gagnerait à éconduire les approches de l’Olympique de Marseille pour plutôt reprendre les rênes du Paris FC en cas de fin de collaboration entre le club parisien et Antoine Kombouaré. « On l’a peut-être empêché d’écrire une longue histoire avec l’Olympique Lyonnais. Ca s’est joué à très peu de choses. Je pensais qu’il était parti pour véritablement être l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sur une très longue durée. A l’âge qu’il a, s’il veut marquer un club de son empreinte, à sa place j’irais au Paris FC ».