Mercato - OM : Un joueur de l’OM annonce son calvaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À un an de la fin de son contrat, Jordan Veretout se retrouve, comme Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia, poussé vers la sortie et s’entraîne depuis plusieurs semaines avec la réserve de l’OM en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait. Une situation difficile pour le milieu de 31 ans, comme il l’a confié à RMC Sport.

Après avoir bouclé le transfert de Jonathan Rowe (21 ans, Norwich City), qui devrait signer son contrat ce vendredi, l’OM veut maintenant avancer sur les ventes. La direction olympienne espère toujours trouver un point de chute à plusieurs joueurs n’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, tels que Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans), Ulisses Garcia (28 ans) et Jordan Veretout (31 ans).

Mercato : L'OM abandonne ce transfert, un club de L1 veut en profiter ! https://t.co/iF4nGH25QI pic.twitter.com/mGkRJr45EH — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Veretout a refusé le Qatar

Depuis la reprise, ces quatre joueurs s’entraînent en marge du groupe professionnel, avec la réserve dirigée par Jean-Pierre Papin. En ce qui concerne Jordan Veretout, il avait été annoncé dans le viseur d’Al-Duhail, au Qatar. Un accord entre l’OM et le club qatari, estimé à 10M€, avait même été évoqué, mais l’international français (6 sélections) aurait refusé de s’y rendre.

Une situation difficile pour Veretout

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’avenir de Jordan Veretout semble encore très flou. Contacté par RMC Sport, le milieu de terrain a indiqué que sa situation n’était pas évidente, lui qui est passé de cadre de l’effectif à indésirable en l’espace de quelques semaines. Le joueur de l’OM espère malgré tout une issue favorable et reste à l’écoute du marché.