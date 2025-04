«Rien à cirer», il refuse la France pour l’Algérie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement sous contrat avec le LOSC, Nabil Bentaleb est revenu sur son attachement à l'Algérie. Eligible aussi pour la France, mais aussi pour l'Angleterre, le milieu de terrain avait été, à l'approche de l'Euro 2016, poussé par son entraîneur de l'époque à snober les Fennecs. Mais désireux de jouer pour son pays d'origine, il n'a pas suivi ces conseils.

Natif de Lille, Nabil Bentaleb a fait le choix de défendre les couleurs de l’Algérie. Mais passé par les Spurs de Tottenham entre 2011 et 2016, le milieu de terrain aurait très bien jouer pour l’équipe de France, mais aussi pour l’Angleterre

L'Angleterre a tenté d'attirer Bentaleb

« Au moment où l’Algérie m’appelle , il y a mon coach et mon président de l’époque Daniel Levy qui disent, en gros, ” ne choisis pas l’Algérie. Attends, il y a Roy Hodgson qui compte sur toi pour l’EURO 2016. Tu serais éligible avec l’Angleterre”. À ce moment-là, il y avait un gros agent qui venait me parler aussi et qui me disait : “ne choisis pas l’Algérie. Ta carrière ne sera pas la même. Choisis la France ou l’Angleterre et ne t’inquiète pas” » a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’était une évidence »

Mais dans sa tête, il n’était pas question de trahir l’Algérie. « Je n’en avais rien à cirer honnêtement. Pour moi, c’était l’Algérie. C’était le Graal de jouer pour l’Algérie. Pour moi, c’était une évidence » a lâché le joueur du LOSC au cours d’un entretien accordé à Kampo Media.