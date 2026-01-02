Rupture avec Kylian Mbappé : Cette célébrité a déjà tourné la page !

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia, Endrick est allé chercher du temps de jeu à Lyon. En effet, le crack brésilien de 19 ans a rejoint l'OL, et ce, sous la forme d'un prêt. A en croire Paulo Fonseca, Endrick est déjà comme un poisson dans l'eau chez les Gones.
Lors de la première partie de saison, Endrick était en grande difficulté au Real Madrid. En concurrence avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia au poste d'avant-centre, la pépite de 19 ans a dû se contenter des miettes. En effet, Endrick n'a joué que trois matchs, toutes compétitions confondues, sous la houlette de Xabi Alonso en 2025-2026.
Dans l'ombre de Mbappé au Real, Endrick a signé à l'OL
Pour se relancer, Endrick a accepté de relever le défi proposé par l'OL. En effet, l'international brésilien a rejoint le club lyonnais sous la forme d'un prêt. Et comme l'a affirmé Paulo Fonseca ce vendredi, Endrick est déjà épanoui à Lyon.
«Il est très satisfait d’être ici»
« Endrick ? Il est très bien, il a commencé l’entraînement avec nous et son adaptation est très bonne. C’est un joueur dont nous avions besoin, un joueur différent, que tout le groupe a bien accueilli. J’ai parlé avec lui, il est très satisfait d’être ici, et nous sommes satisfaits aussi de l’avoir avec nous. Ses points forts ? C’est un joueur qui prend des initiatives individuelles, qui prend l’espace. Il est techniquement très fort, très rapide, il a des caractéristiques différentes de Martin Satriano, il peut jouer aussi à droite. Il est bien physiquement, mais il n’a pas beaucoup joué avec Madrid, il n’est pas encore prêt pour 90 minutes, mais il s’entraîne bien », a confié Paulo Fonseca, l'entraineur de l'OL, en conférence de presse.