Rupture avec Kylian Mbappé : Cette célébrité a déjà tourné la page !

Amadou Diawara

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia, Endrick est allé chercher du temps de jeu à Lyon. En effet, le crack brésilien de 19 ans a rejoint l'OL, et ce, sous la forme d'un prêt. A en croire Paulo Fonseca, Endrick est déjà comme un poisson dans l'eau chez les Gones.

Lors de la première partie de saison, Endrick était en grande difficulté au Real Madrid. En concurrence avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia au poste d'avant-centre, la pépite de 19 ans a dû se contenter des miettes. En effet, Endrick n'a joué que trois matchs, toutes compétitions confondues, sous la houlette de Xabi Alonso en 2025-2026.

Dans l'ombre de Mbappé au Real, Endrick a signé à l'OL Pour se relancer, Endrick a accepté de relever le défi proposé par l'OL. En effet, l'international brésilien a rejoint le club lyonnais sous la forme d'un prêt. Et comme l'a affirmé Paulo Fonseca ce vendredi, Endrick est déjà épanoui à Lyon.