Achraf Hakimi : Le clash avec Pierre-Emerick Aubameyang !

Touché à une cuisse, Pierre-Emerick Aubameyang a été autorisé à rentrer à Marseille avant le choc face à la Côte d'Ivoire, et ce, parce que le Gabon était déjà assuré de ne pas disputer la phase à éliminations directes de la CAN. Sur les réseaux sociaux, un internaute a utilisé Achraf Hakimi - joueur du PSG et du Maroc - pour clasher l'attaquant de l'OM.
Après seulement deux matchs, le Gabon était déjà mathématiquement éliminé de la CAN 2025. S'étant incliné face au Cameroun, puis contre le Mozambique, les Panthères étaient déjà assurés de ne pas disputer la phase à éliminations directes avant d'affronter la Côte d'Ivoire.
Un supporter du Gabon s'en prend à Aubameyang
Victime d'une gêne à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang a été autorisé à rentrer à Marseille avant le choc face à la Côte d'Ivoire. En effet, l'attaquant du Gabon et de l'OM est rentré prématurément en France pour se soigner. Un choix qui a fait réagir sur la toile.
«Hakimi est bien blessé, et pourtant il est dans le groupe»
Interpellé sur X, Pierre-Emerick Aubameyang a eu une prise de bec avec un supporter du Gabon. « Tu en penses quoi ? Tu es peut-être le problème dans cette équipe », a demandé le fan des Panthères. « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profond que la petite personne que je suis », a répondu l'attaquant de 36 ans. « D’accord, mais est-ce que tu trouves normal que le capitaine, le leader, la star de l’équipe abandonne ses coéquipiers en pleine compétition ? Ça ne pouvait pas attendre ton retour sur Marseille ? (Achraf) Hakimi est bien blessé, et pourtant il est dans le groupe », a relancé l'internaute. « Ok toi en fait, tu n’es pas concentré. Force », a rétorqué Pierre-Emerick Aubameyang.