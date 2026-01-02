Achraf Hakimi : Le clash avec Pierre-Emerick Aubameyang !

Amadou Diawara

Touché à une cuisse, Pierre-Emerick Aubameyang a été autorisé à rentrer à Marseille avant le choc face à la Côte d'Ivoire, et ce, parce que le Gabon était déjà assuré de ne pas disputer la phase à éliminations directes de la CAN. Sur les réseaux sociaux, un internaute a utilisé Achraf Hakimi - joueur du PSG et du Maroc - pour clasher l'attaquant de l'OM.

Après seulement deux matchs, le Gabon était déjà mathématiquement éliminé de la CAN 2025. S'étant incliné face au Cameroun, puis contre le Mozambique, les Panthères étaient déjà assurés de ne pas disputer la phase à éliminations directes avant d'affronter la Côte d'Ivoire.

Un supporter du Gabon s'en prend à Aubameyang Victime d'une gêne à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang a été autorisé à rentrer à Marseille avant le choc face à la Côte d'Ivoire. En effet, l'attaquant du Gabon et de l'OM est rentré prématurément en France pour se soigner. Un choix qui a fait réagir sur la toile.