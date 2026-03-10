Mercato - PSG : Deux stars brésiliennes contactées, il l’annonce en interview !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, le club francilien dispose de moyens financiers conséquents lui permettant de pouvoir recruter des stars confirmées sur le marché des transferts. Et cela avait débuté dès les premières années du projet QSI, puisqu’un ancien joueur du PSG annonce que deux stars brésiliennes de l’époque étaient courtisées.

C’est un fait, le PSG a totalement changé de dimension à partir de l’été 2011, date à laquelle le Qatar a officiellement pris possession du club de la capitale. Et les coups de folie se sont ensuite enchainés au Parc des Princes : Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Neymar, Mbappé… Depuis bientôt 15 ans, le PSG dispose d’une capacité financière lui permettant de faire venir des stars confirmées. Et tout cela, au détriment des joueurs qui composaient l’effectif parisien avant l’arrivée du Qatar…

Mercato - PSG : Une erreur dans le recrutement dénoncée sur les réseaux sociaux ! https://t.co/2p0zTTye54 — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

Alves et Maicon contactés par le PSG Marcos Ceara, ancien latéral droit brésilien qui a porté le maillot du PSG entre 2007 et 2012, a rapidement été poussé au départ après l’arrivée des investisseurs qataris. Et en avril 2022, dans une interview pour L’EQUIPE, il révélait que les deux Brésiliens Dani Alves et Douglas Maicon avaient été ciblés par le PSG pour le remplacer : « Mon plus grand regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé. J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon », indique Ceara.