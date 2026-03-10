Mercato - OM : «Je vais partir», ce joueur l’a officialisé avant tout le monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM peine depuis plusieurs années à stabiliser le poste de numéro 9 et a vu défiler un certain nombre de profils depuis dix ans, certains plus intéressants que d’autres. Le club phocéen avait d’ailleurs réussi une vente record en 2016, et le joueur en question avait annoncé lui-même son départ de l’OM sur les réseaux sociaux avant qu’il ne soit officialisé.

C’est un fait, l’OM a connu des buteurs marquants dans son histoire avec notamment Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Gunnar Andersson ou encore Josip Skoblar. Mais un autre numéro 9 a marqué l’histoire du club il y a dix ans, puisqu’il est devenu celui qui a rapporté la plus grosse somme sur le marché des transferts (39M€, vendu à Chelsea) après son passage convaincant de deux saisons à l’OM. Ce joueur, c’est Michy Batshuayi.

« Je vais quitter l’OM » Et via un post sur ses réseaux sociaux en 2016, Batshuayi avait tenu à annoncer lui-même son transfert avant que l’OM et Chelsea ne l’officialisent : « Ce devrait être officialisé demain, je vais quitter l’OM cet été. Avant tout, je tenais particulièrement à remercier tous les supporters de l’OM : durant deux années au sein du club que j’aime depuis tout petit, vous m’avez montré toute votre affection et soutien. C’est un grand honneur pour moi d’avoir porté ce maillot au Vélodrome, un stade que vous avez su rendre magnifique par cette ambiance unique en France. Je remercie les dirigeants de l’OM de m’avoir fait confiance et le staff technique avec lequel j’ai travaillé, qui m’a beaucoup aidé à mûrir et à progresser. Avoir évolué une saison sous les ordres de coach Bielsa a été un privilège, et j’aimerais parvenir à accomplir tout ce qu’il m’a souhaité dans la suite de ma carrière. Merci aussi au coach Franck Passi de m’avoir soutenu et conseillé depuis mon arrivée, ainsi qu’à mes coéquipiers durant ces deux saisons », avait indiqué le buteur marseillais.