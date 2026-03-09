Mercato - OL : Lyon a bouclé la signature de son nouveau crack !

Actuellement quatrième de Ligue 1, à égalité de points avec l’OM, troisième, et encore engagé en Ligue Europa avec un huitième de finale à venir contre le Celta Vigo, l’OL est une des surprises de cette saison, en raison des difficultés financières du club. Paulo Fonseca s’est notamment appuyé sur certains jeunes du centre de formation et l’un d’eux vient d’ailleurs de signer avec son club formateur.
Éliminé par le RC Lens (2-2, 4-5 aux t.a.b.) jeudi en quarts de finale de la Coupe de France, l’OL a enchaîné par un match nul lors de la réception du Paris FC (1-1) en Ligue 1 dimanche, une semaine après sa défaite face à l’OM (3-2). Les Gones ont ainsi permis à Marseille de remonter sur le podium, bien que les deux équipes soient a égalité de points (46). Un nul obtenu dans les derniers instants de la rencontre grâce à un penalty transformé par Corentin Tolisso.
« Si on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite »
« Les temps sont un peu plus compliqués en ce moment, ça fait quatre matchs qu'on n'a pas gagné. On est tout de même quatrième, troisième à égalité avec Marseille. Si on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. On sait que la série n'est pas forcément très bonne, mais il faut rester positif. On a réussi à revenir au score. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où justement on voit qu'on est une vraie équipe et ça part de tout le club, avec le staff, on est tous ensemble, tous concernés, il faut tous être positifs. Je sais que les supporters le sont. En tout cas, nous on l'est. On n'a pas perdu ce soir, on a réussi à aller choper ce point, donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives », a réagi le capitaine de l’OL après la rencontre.
Himbert a signé son premier contrat professionnel
Pour la réception du Paris FC, Paulo Fonseca a décidé de laisser Endrick sur le banc au coup d’envoi et de titulariser Rémi Himbert, révélation de ce début d’année 2026. Buteur au Vélodrome contre l’OM, l’attaquant âgé de 18 ans avait également égalisé contre le RC Lens, envoyant les deux équipes en prolongation. Des bonnes performances récompensées par un premier contrat professionnel. Comme indiqué ces derniers jours, un accord en ce sens avait été trouvé et Rémi Himbert a signé pour trois ans avec son club formateur, plus une année en option, d’après les informations de RMC Sport.