Mercato - OL : Lyon a bouclé la signature de son nouveau crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement quatrième de Ligue 1, à égalité de points avec l’OM, troisième, et encore engagé en Ligue Europa avec un huitième de finale à venir contre le Celta Vigo, l’OL est une des surprises de cette saison, en raison des difficultés financières du club. Paulo Fonseca s’est notamment appuyé sur certains jeunes du centre de formation et l’un d’eux vient d’ailleurs de signer avec son club formateur.

Éliminé par le RC Lens (2-2, 4-5 aux t.a.b.) jeudi en quarts de finale de la Coupe de France, l’OL a enchaîné par un match nul lors de la réception du Paris FC (1-1) en Ligue 1 dimanche, une semaine après sa défaite face à l’OM (3-2). Les Gones ont ainsi permis à Marseille de remonter sur le podium, bien que les deux équipes soient a égalité de points (46). Un nul obtenu dans les derniers instants de la rencontre grâce à un penalty transformé par Corentin Tolisso.

L'@OL sauve un point sur le gong mais abandonne la 3e place au profit de l'@OM_Officiel à la différence de buts 👀#OLPFC pic.twitter.com/N4Mvkwlwvs — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

« Si on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite » « Les temps sont un peu plus compliqués en ce moment, ça fait quatre matchs qu'on n'a pas gagné. On est tout de même quatrième, troisième à égalité avec Marseille. Si on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. On sait que la série n'est pas forcément très bonne, mais il faut rester positif. On a réussi à revenir au score. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où justement on voit qu'on est une vraie équipe et ça part de tout le club, avec le staff, on est tous ensemble, tous concernés, il faut tous être positifs. Je sais que les supporters le sont. En tout cas, nous on l'est. On n'a pas perdu ce soir, on a réussi à aller choper ce point, donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives », a réagi le capitaine de l’OL après la rencontre.