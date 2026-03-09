Mercato - OM : «Je ne peux pas y croire», ce transfert le fait craquer à l'étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, à chaque mercato, l'OM a su se montrer très actif, que ce soit dans le sens des départs ou bien des arrivées avec plusieurs recrues. En janvier dernier encore, de nouvelles têtes ont rejoint Marseille. Des renforts qui ont alors fait sur le coup le bonheur des fans de l'OM, mais voilà qu'à l'étranger, la réaction n'est pas forcément la même.

Eliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, l'OM n'a désormais plus que la Ligue 1 à jouer avec l'objectif de finir sur le podium. Pourtant, en janvier dernier, le club phocéen s'était activé lors du mercato afin de se renforcer pour performer au mieux sur tous les tableaux. Alors entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi avait accueilli de nouvelles têtes dont Ethan Nwaneri. Le jeune Anglais avait ainsi été prêté, sans option d'achat, par Arsenal jusqu'à la fin de la saison.

Mercato - OM : «Un traître», le transfert qui ne passe pas à l’étranger ! https://t.co/PFCReWWw12 — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Je ne peux pas croire qu’ils aient laissé partir Nwaneri » En manque de temps de jeu à Arsenal, Ethan Nwaneri était donc venu en chercher avec ce prêt à l'OM. Mais voilà que de l'autre côté de la Manche, ce départ de l'Anglais est loin de plaire à tout le monde. En effet, ancien joueur des Gunners, Perry Groves n'a pas caché son agacement. « La seule chose que j’ai toujours dite, c’est que je ne peux pas croire qu’ils aient laissé partir Nwaneri », a-t-il lâché dans un premier temps pour Inside Gooners.