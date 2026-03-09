Mercato - PSG : Un champion du monde recalé pour une histoire d'argent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, un transfert ne se joue pas à grand chose et c'est le cours de l'histoire qui est changé. Le PSG a connu ça il y a quelques années maintenant. En effet, le club de la capitale aurait pu mettre la main sur un joueur qui a fini champion du monde. Paris en a finalement décidé autrement, notamment pour une histoire d'argent.

En 1998, l'équipe de France réussit à remporter sa première étoile, soulevant la Coupe du monde à domicile. On se souvient bien évidemment de Zinedine Zidane et Didier Deschamps et voilà qu'on pouvait également retrouver un certain David Trezeguet. A cette époque, l'attaquant évolue du côté de l'AS Monaco. S'étant révélé en Principauté, Trezeguet aurait pu toutefois connaitre une autre trajectoire si le PSG en avait décidé autrement...

« J'ai fait un stage au PSG » David Trezeguet aurait donc pu être un joueur du PSG. En 2023, pour L'Equipe, le champion du monde 98 était revenu sur ce transfert avorté, expliquant alors de son côté : « Un transfert qui a failli se faire ? Grâce à Omar da Fonseca, qui était très proche de moi, j'ai fait un stage au PSG (juillet 1995). C'était l'équipe qui avait joué les demi-finales de Ligue des champions contre l'AC Milan, affirme l’attaquant. C’était l'époque de Lama, (José) Cobos, (Patrick) Colleter, Rai, (Youri) Djorkaeff, (Julio) Dely Valdes... Et ça s'est très bien passé. J'ai fait deux matches amicaux contre Châteauroux et Saint-Étienne, j'avais fait mes preuves. Luis Fernandez, l'entraîneur, était d'accord pour que je signe, poursuit l’attaquant dans L’Équipe. Mais le président, Michel Denisot, et le directeur sportif, Jean-Michel Moutier, ont décidé que je devais rester au centre de formation, alors que mon idée était de ramener ma famille avec moi, et donc ça ne s'est pas fait. Dommage. Et je suis parti à Monaco après un contact entre Luis et Jean Tigana avec un contrat de stagiaire pro ».