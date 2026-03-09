Kylian Mbappé : Sa mère rêvait d'une autre carrière pour lui (et elle risque de vous étonner)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui au Real Madrid, capitaine de l'équipe de France et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football du monde. Très tôt, le Français a voulu réussir dans ce sport et il s'est donné les moyens de réussir. Mais voilà que du côté de sa mère, Fayza Lamari, on imaginait visiblement une trajectoire bien différente.

Très tôt, Kylian Mbappé rêvait de devenir footballeur et de jouer pour le Real Madrid. C'est aujourd'hui une réalité pour celui qui est également le capitaine de l'équipe de France. A 27 ans, l'attaquant a donc réussi à atteindre les sommets après un parcours loin d'être facile. Mais pour y arriver, Mbappé a pu compter sur sa détermination ainsi que sur ses parents, toujours là pour l'entourer et l'aider. C'est ainsi que Wilfrid Mbappé et Fayza Lamari ont tout fait pour mettre leur fils dans les meilleures conditions.

« Moi, je souhaitais qu’il fasse HEC » En 2021, Fayza Lamari s'était confiée au Parisien et c'est ainsi qu'elle avait notamment évoqué l'éducation donnée à Kylian Mbappé. Et au cours de cette réponse, la mère de l'attaquant du Real Madrid avait révélé où elle l'aurait imaginé, confiant : « Il était enfant d’un Black et d’une Rebeu, donc je savais qu’il allait subir la triple peine et qu’il devrait redoubler d’efforts. On a été super stricts avec son père. Moi, je souhaitais qu’il fasse HEC (rires). Quand je l’ai éduqué, je ne savais pas qu’il deviendrait footballeur. Je voulais qu’il réussisse sa vie d’homme ».