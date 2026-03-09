Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fragilisé à l’Olympique de Marseille les semaines précédent son départ d’un « commun accord » en février, Roberto De Zerbi serait susceptible de rebondir en Premier League dans les prochains mois. Un club aurait déjà entamé une démarche de reconnaissance, mais la concurrence ferait déjà rage dans l’élite du football anglais.

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. (…) Il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ». Le 10 février 2026, l’OM publiait un communiqué sur son site internet dans l’optique d’officialiser la fin d’une collaboration de 18 mois avec Roberto De Zerbi.

Selon les informations du Telegraph, Igor Tudor est déjà remis en question à Tottenham, après trois défaites sur ses trois premiers matchs 🫣 Le média anglais avance que des négociations ont eu lieu avec Roberto De Zerbi... un changement d'entraîneur est déjà à l'étude ce mois-ci pic.twitter.com/SUfzwe9951 — 90min 🇫🇷 (@90minFR) March 9, 2026

Tottenham a noué le contact avec Roberto De Zerbi L’ex-coach de l’Olympique de Marseille recevait au passage un message rempli de gratitude pour tout ce qu’il a apporté au cours de son passage dans la cité phocéenne à la fierté de la ville. « L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ». Quel pourrait être le nouveau chapitre de la carrière d’entraîneur de Roberto De Zerbi ? Parti de Brighton pour vivre l’expérience de rêve qu’il souhaitait avoir à l’OM, le technicien italien serait susceptible de retrouver la Premier League. Si l’on en croit The Daily Telegraph, des premières discussions auraient déjà eu lieu entre Roberto De Zerbi et le comité directeur des Spurs.