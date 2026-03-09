Fragilisé à l’Olympique de Marseille les semaines précédent son départ d’un « commun accord » en février, Roberto De Zerbi serait susceptible de rebondir en Premier League dans les prochains mois. Un club aurait déjà entamé une démarche de reconnaissance, mais la concurrence ferait déjà rage dans l’élite du football anglais.
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. (…) Il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ». Le 10 février 2026, l’OM publiait un communiqué sur son site internet dans l’optique d’officialiser la fin d’une collaboration de 18 mois avec Roberto De Zerbi.
Tottenham a noué le contact avec Roberto De Zerbi
L’ex-coach de l’Olympique de Marseille recevait au passage un message rempli de gratitude pour tout ce qu’il a apporté au cours de son passage dans la cité phocéenne à la fierté de la ville. « L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».
Quel pourrait être le nouveau chapitre de la carrière d’entraîneur de Roberto De Zerbi ? Parti de Brighton pour vivre l’expérience de rêve qu’il souhaitait avoir à l’OM, le technicien italien serait susceptible de retrouver la Premier League. Si l’on en croit The Daily Telegraph, des premières discussions auraient déjà eu lieu entre Roberto De Zerbi et le comité directeur des Spurs.
Hormis Tottenham, Manchester United et City également dans le coup pour De Zerbi ?
Toutefois, il faudrait que Tottenham évite la relégation en Championship. A l’instant T, le groupe entraîné par Igor Tudor pointe à la 16ème place du classement de Premier League à 1 point du 1er non-relégable qu’est West Ham. En cas de descente, De Zerbi ne débarquera pas à l’Olympique de Marseille. En parallèle, Manchester United qui a nommé Michael Carrick en tant qu’intérimaire dans la foulée du licenciement de Ruben Amorim début janvier, garderait également un œil avisé sur l’évolution de la situation personnelle de l’ancien entraîneur de l’OM. Même son de cloche pour Pep Guardiola qui pourrait également vivre ses derniers mois sur le banc de touche de Manchester City, lui qui acceptait ses fonctions de coach des Skyblues en 2016. Le décor est planté.