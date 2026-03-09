Mercato : Mbappé a discuté avec un autre club… pour sa mère !

Dans la famille Mbappé, on ne lâche pas Kylian d’une semaine. La star de l’équipe de France a été suivie par son père Wilfrid et sa mère Fayza Lamari depuis ses débuts à l’AS Monaco. Ils ont bien évidemment pris part aux changements importants dans sa carrière que ce soit la signature au PSG ou celle au Real Madrid. Mbappé a notamment livré une anecdote sur les coulisses d’un transfert avorté dans un autre club.
L’AS Monaco, le PSG et à présent le Real Madrid. Kylian Mbappé a, du haut de ses 27 ans, une destinée que beaucoup de fans de football lui envient. Champion du monde à 19 ans, meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, capitaine de l’équipe et numéro 10 du Real Madrid. Rien que ça. Néanmoins, une tout autre carrière s’est un temps proposée à lui. Il y a quelques années de cela, Mbappé et son entourage se sont entretenus avec un club anglais.
«J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère»
En mai 2022, dans le cadre de sa tournée des médias juste après l’officialisation de sa prolongation de contrat au PSG alors qu’il était promis au Real Madrid, Kylian Mbappé avouait au Daily Telegraph avoir pris la peine d’échanger avec un pensionnaire de Premier League, grand nom du football anglais et européen : Liverpool. « Nous avons discuté un peu, mais pas trop. Nous avons discuté un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander ! », lâchait Kylian Mbappé en regardant souriant sa mère Fayza Lamari.
«Au final, le choix s'est porté entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain»
Kylian Mbappé avouait alors avoir parlé avec Liverpool cinq années plus tôt, soit en 2017 au moment de quitter l’AS Monaco pour le Paris Saint-Germain. L’Equipe dévoilait d’ailleurs une discussion en avion entre l’entraîneur des Reds de l’époque Jürgen Klopp et l’international français. « C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. C'était quand j'étais à Monaco. C'est un grand club. Bien sûr, au final, le choix s'est porté entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain », et tel un plan de carrière bien ficelé après le PSG, Mbappé a fini au Real Madrid soit l’autre club avait lequel il hésitait déjà en 2017.