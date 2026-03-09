Mercato : Mbappé a discuté avec un autre club… pour sa mère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans la famille Mbappé, on ne lâche pas Kylian d’une semaine. La star de l’équipe de France a été suivie par son père Wilfrid et sa mère Fayza Lamari depuis ses débuts à l’AS Monaco. Ils ont bien évidemment pris part aux changements importants dans sa carrière que ce soit la signature au PSG ou celle au Real Madrid. Mbappé a notamment livré une anecdote sur les coulisses d’un transfert avorté dans un autre club.

L’AS Monaco, le PSG et à présent le Real Madrid. Kylian Mbappé a, du haut de ses 27 ans, une destinée que beaucoup de fans de football lui envient. Champion du monde à 19 ans, meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, capitaine de l’équipe et numéro 10 du Real Madrid. Rien que ça. Néanmoins, une tout autre carrière s’est un temps proposée à lui. Il y a quelques années de cela, Mbappé et son entourage se sont entretenus avec un club anglais.

«J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère» En mai 2022, dans le cadre de sa tournée des médias juste après l’officialisation de sa prolongation de contrat au PSG alors qu’il était promis au Real Madrid, Kylian Mbappé avouait au Daily Telegraph avoir pris la peine d’échanger avec un pensionnaire de Premier League, grand nom du football anglais et européen : Liverpool. « Nous avons discuté un peu, mais pas trop. Nous avons discuté un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander ! », lâchait Kylian Mbappé en regardant souriant sa mère Fayza Lamari.