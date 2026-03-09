Mercato - PSG : «Le président a tout fait capoter», départ annulé… au FC Barcelone ?

Au Paris Saint-Germain, l’heure était à la séparation et le principal intéressé le savait pertinemment. A la fin de son contrat, son plan était clair : signer en faveur du FC Barcelone. Néanmoins, le président s’est opposé à cette idée comme le révèle un acteur majeur de ce dossier lors d’un entretien avec un média espagnol.
Au fil des années, le PSG et le FC Barcelone ont vu une rivalité sportive s’installer entre eux au vu des confrontations répétées en Ligue des champions. De plus, plusieurs passes d’armes sur le marché des transferts ont eu lieu depuis le lancement de l’ère QSI à Paris au printemps 2011. Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, Xavi Simons, Ousmane Dembélé pour ne citer qu’eux… Mais en ce qui concerne le dossier qui suit, le Paris Saint-Germain ne s’y est pas vraiment opposé.
«En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous l'avons contacté et il m'a dit qu'il avait envie de revenir»
En 2023, Lionel Messi quittait le PSG afin de s’en aller vivre son rêve américain à l’Inter Miami. Néanmoins, le projet initial prévu entre l’entourage de l’octuple Ballon d’or et le FC Barcelone était d’acter les retrouvailles après son départ en 2021 pour le Paris Saint-Germain, faute de moyens de pouvoir le conserver au Barça. Entraîneur de l’époque, Xavi Hernandez a vidé son sac à La Vanguardia au sujet du retour avorté de Messi au club blaugrana. Le coupable ne serait autre que… Joan Laporta ! « Aurait-il pu revenir au Barça avec vous comme entraîneur ? Le président ne dit pas la vérité. Leo était sous contrat. En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous l'avons contacté et il m'a dit qu'il avait envie de revenir, ce que je comprenais. Nous avons discuté jusqu'au mois de mars et je lui ai dit : « Bon, quand tu me donneras ton accord, j'en parlerai au président, car je le vois bien sur le plan footballistique » ».
«Laporta m'a dit textuellement que si Leo revenait, il lui ferait la guerre»
Pourquoi le FC Barcelone a-t-il refusé de rapatrier le meilleur buteur et meilleur joueur de son histoire ? La réponse est simple. D’après Xavi Hernandez, le président Joan Laporta souhaitait éviter un conflit avec Lionel Messi, tout simplement. « Le président a commencé à négocier le contrat avec le père de Leo et nous avions le feu vert de la Liga, mais c'est le président qui a tout fait capoter. Vous a-t-il expliqué pourquoi ? Laporta m'a dit textuellement que si Leo revenait, il lui ferait la guerre et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et puis, tout à coup, Leo a arrêté de me répondre au téléphone parce qu'on lui avait dit que ce n'était pas possible. J'ai appelé son père et je lui ai dit : « Ce n'est pas possible, Jorge », et il m'a répondu : « Parle au président ». J'insiste sur le fait que cela fait cinq mois que nous discutons avec Leo, que c'est fait, qu'il n'y a aucun doute sur le plan footballistique, que sur le plan économique, nous allons à Montjuïc et que nous allons faire une dernière danse comme celle de Jordan, tout est prêt ». The Last Dance de Messi n’a donc pas pu avoir lieu au Barça au grand dam de son ancien coéquipier Xavi Hernandez.