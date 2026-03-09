Mercato - PSG : «Le président a tout fait capoter», départ annulé… au FC Barcelone ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l’heure était à la séparation et le principal intéressé le savait pertinemment. A la fin de son contrat, son plan était clair : signer en faveur du FC Barcelone. Néanmoins, le président s’est opposé à cette idée comme le révèle un acteur majeur de ce dossier lors d’un entretien avec un média espagnol.

Au fil des années, le PSG et le FC Barcelone ont vu une rivalité sportive s’installer entre eux au vu des confrontations répétées en Ligue des champions. De plus, plusieurs passes d’armes sur le marché des transferts ont eu lieu depuis le lancement de l’ère QSI à Paris au printemps 2011. Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, Xavi Simons, Ousmane Dembélé pour ne citer qu’eux… Mais en ce qui concerne le dossier qui suit, le Paris Saint-Germain ne s’y est pas vraiment opposé.

🚨🚨 Xavi 🇪🇸 : « 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🇦🇷 𝗔̀ 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗖’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗕𝗢𝗨𝗖𝗟𝗘́ !



Nous avions également le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir, 𝗖’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧…



𝗟𝗔𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔 🇪🇸 𝗔 𝗕𝗟𝗢𝗤𝗨𝗘́ 𝗟𝗔… pic.twitter.com/1a6F6oM410 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2026

«En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous l'avons contacté et il m'a dit qu'il avait envie de revenir» En 2023, Lionel Messi quittait le PSG afin de s’en aller vivre son rêve américain à l’Inter Miami. Néanmoins, le projet initial prévu entre l’entourage de l’octuple Ballon d’or et le FC Barcelone était d’acter les retrouvailles après son départ en 2021 pour le Paris Saint-Germain, faute de moyens de pouvoir le conserver au Barça. Entraîneur de l’époque, Xavi Hernandez a vidé son sac à La Vanguardia au sujet du retour avorté de Messi au club blaugrana. Le coupable ne serait autre que… Joan Laporta ! « Aurait-il pu revenir au Barça avec vous comme entraîneur ? Le président ne dit pas la vérité. Leo était sous contrat. En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous l'avons contacté et il m'a dit qu'il avait envie de revenir, ce que je comprenais. Nous avons discuté jusqu'au mois de mars et je lui ai dit : « Bon, quand tu me donneras ton accord, j'en parlerai au président, car je le vois bien sur le plan footballistique » ».