Mercato - PSG : «Je ne le connaissais que de Football Manager», la rencontre qui a choqué Mbappé

Au PSG, des bonnes pioches ont été effectuées sur le marché des transferts ces dernières années. Des incorporations dans l'effectif parisien que Kylian Mbappé a un temps témoigné sur la fin de son aventure de sept saisons au Paris Saint-Germain. Il y a quelque temps, il a raconté en interview l'une d'entre elles. Il avait prédit sa montée en puissance.

Le Paris Saint-Germain, par le biais du travail du conseiller sportif Luis Campos et de l'ex-directeur sportif Leonardo a su renforcer les rangs de l'équipe première. Au fil de ces derniers étés, Joao Neves, Désiré Doué, Willian Pacho ou encore de manière plus lointaine Vitinha, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi ainsi que Nuno Mendes ont tous déposés leurs valises dans la capitale grâce à des transactions estivales qui se sont jusqu'ici avérées payantes.

«Je ne le connaissais que de Football Manager» L'une d'elles en particulier a eu le mérite de titiller la curiosité de Kylian Mbappé. Arrivé seulement à 19 ans en prêt du Sporting Lisbonne, Nuno Mendes avait particulièrement choqué l'ancien attaquant du PSG à l'été 2021. Et ce, parce qu'il ne le connaissait qu'au niveau de la simulation virtuelle Football Manager. « L'impact de Lionel Messi ? Pas que lui. Lui, c’est "Monsieur Plus". Mais quand tu vois le recrutement, il y a de la qualité. Nuno Mendes, à gauche, 19 ans: c’est un jeune extraordinaire. Moi, je ne le connaissais pas trop. Je ne le connaissais que de Football Manager, les talents à suivre ».