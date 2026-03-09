Un joueur de Luis Enrique dévoile son rêve… et ce n’est pas au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le PSG traverse pour le moment cette saison difficilement. Le club de la capitale ne rassure pas sur le terrain et a beaucoup de mal à se montrer efficace. L'équipe regorge quand même de grands joueurs qui ont nourrissent beaucoup d'ambitions. C'est le cas d'un jeune joueur qui n'a pas hésité à se confier sur son rêve loin du PSG.

Depuis le début de la saison, le PSG doit composer avec les blessures des uns et des autres. De nombreux joueurs sont passés par la case infirmerie après avoir dépassé toutes les attentes l'an dernier. Après la fin de l'exercice en cours qui s'annonce difficile, un autre grand objectif commence à rentrer dans les têtes de tous : la Coupe du monde. Et cela attire l'œil de certains au PSG...

Warren Zaïre-Emery dévoile son rêve Jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery a un peu retrouvé des couleurs récemment après un passage à vide. Le Français nourrit forcément de grandes ambitions et espère faire partie de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026 cet été. « Je pense un peu à la Coupe du monde ? C’est le rêve de tout gosse qui fait du foot de jouer pour l’équipe de France, d'être appelé en A. Quand tu es dans la liste, tu te dis que tu es dans les 23 meilleurs. C’est une fierté, un plaisir. Tu as juste envie d’y être. Il y aura beaucoup de concurrence. Mais il faudra tout faire au quotidien pour prétendre y être. Je n’ai pas pris de vacances pour cet été ? Non » dévoile-t-il au micro de Téléfoot.