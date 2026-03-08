Deux joueurs du PSG inquiètent : Ils sont à bout ?

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG peine à convaincre. À l’inverse de l’exercice 2024-2025, le club de la capitale ne domine pas vraiment ses sujets. Deux joueurs de Luis Enrique commencent d’ailleurs à inquiéter sérieusement. Ces derniers feraient face à une fatigue particulièrement conséquente, et cela commencerait à se faire sentir sur le terrain.

Contrairement à l’exercice 2024-2025, le PSG ne montre pas un visage spécialement convaincant cette saison. Le club de la capitale s’est par exemple incliné contre l’AS Monaco ce vendredi soir (1-3) après avoir acquis difficilement sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à ces mêmes Monégasques. Il faut dire que la saison passée a été particulièrement éprouvante pour le vestiaire parisien, dans lequel deux joueurs seraient assez émoussés.

Deux joueurs du PSG «au bout du rouleau» ? « Sans surprise, Vitinha est totalement rincé. Mais c’est normal, puisqu’il joue tout le temps et qu’il n’a quasiment jamais coupé depuis la saison dernière. Zaïre-Emery en est à sa 35e titularisation consécutive. Il est au bout du rouleau aussi. Et puis le jeune Dro Fernandez sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique et beaucoup trop léger » s’est d’ailleurs inquiété Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.