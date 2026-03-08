Deux joueurs du PSG inquiètent : Ils sont à bout ?

Cette saison, le PSG peine à convaincre. À l’inverse de l’exercice 2024-2025, le club de la capitale ne domine pas vraiment ses sujets. Deux joueurs de Luis Enrique commencent d’ailleurs à inquiéter sérieusement. Ces derniers feraient face à une fatigue particulièrement conséquente, et cela commencerait à se faire sentir sur le terrain.
Contrairement à l’exercice 2024-2025, le PSG ne montre pas un visage spécialement convaincant cette saison. Le club de la capitale s’est par exemple incliné contre l’AS Monaco ce vendredi soir (1-3) après avoir acquis difficilement sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à ces mêmes Monégasques. Il faut dire que la saison passée a été particulièrement éprouvante pour le vestiaire parisien, dans lequel deux joueurs seraient assez émoussés.
Deux joueurs du PSG «au bout du rouleau» ?
« Sans surprise, Vitinha est totalement rincé. Mais c’est normal, puisqu’il joue tout le temps et qu’il n’a quasiment jamais coupé depuis la saison dernière. Zaïre-Emery en est à sa 35e titularisation consécutive. Il est au bout du rouleau aussi. Et puis le jeune Dro Fernandez sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique et beaucoup trop léger » s’est d’ailleurs inquiété Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Vitinha et Zaïre-Emery accusent le coup au PSG ?
Il faut dire que l’exercice 2024-2025 s’est terminé en juillet pour le PSG, qui a disputé tous les matchs possibles après être allé jusqu’en finale de la Coupe du monde des clubs. Les joueurs ont donc eu peu de repos avant d’entamer cette saison, sans passer par la case préparation physique. Et avec les blessures de Joao Neves, Fabian Ruiz, Senny Mayulu ou encore Achraf Hakimi, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont été contraints d’enchaîner les rencontres sous les ordres de Luis Enrique. Le Portugais et le Français semblent être en train d’accuser le coup.