F1 : Max Verstappen contre le PSG, la séquence que personne n’attendait avec Isack Hadjar (et c’est très drôle)

Le premier week-end de course de la saison 2026 est passé. Un nouveau championnat du monde qui tient déjà toutes ses promesses au vu des progrès de Mercedes et de Ferrari par rapport à l’exercice précédent. Max Verstappen, fidèle à lui-même, a signé un troll bien senti à son nouveau coéquipier chez Red Bull Isack Hadjar. Et ce, en tapant dans son cœur de supporter du PSG. Explications.

La saison de Formule 1 a repris ses droits dimanche en marge du Grand Prix d’Australie. Nouvelle saison, nouvelle réglementation, nouvelles monoplaces. Des changements qui ont bousculé la hiérarchie de la saison dernière et notamment la supériorité des McLaren. Au vu de ce que l’on a pu voir sur cette première course à Albert Park, Mercedes a bâti des fusées et Ferrari ne semble pas en reste. D’ailleurs, l’écurie allemande a signé un doublé avec la victoire de George Russell et la deuxième place de Kimi Antonelli lorsque Charles Leclerc a fermé le podium et que Lewis Hamilton a franchi le drapeau à damier à la quatrième position.

Max Verstappen a du mal avec le PSG 😭🤣



🎥 @redbullracing pic.twitter.com/KaNfQPILNE — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 8, 2026

« En tant que supporter de Barcelone, si tu pouvais signer un joueur de rêve au club aujourd’hui, qui serait-il ?» Pour ce qui est de Lando Norris, champion en titre, il a dû se contenter de la cinquième place lorsque Max Verstappen qui était parti en fond de grille à cause d’une sortie de route lors des qualifications a su remonter jusqu’à la 6ème position. Une bonne remontada en bon supporter du FC Barcelone. D’ailleurs, pendant ce week-end de Formule 1, Max Verstappen s’est prêté à une session de questions / réponses sur le foot avec son nouveau partenaire chez Red Bull : Isack Hadjar. Le pilote néerlandais, quadruple champion du monde, n’a pas pu s’empêcher de titiller le supporter du PSG qu’est le jeune Français. « En tant que supporter de Barcelone, si tu pouvais signer un joueur de rêve au club aujourd’hui, qui serait-il ? (Rires) ». Verstappen a éclaté de rire, sachant pertinemment qu’Isack Hadjar n’allait pas lui répondre autre chose que : « Reformule ça ».