Le premier week-end de course de la saison 2026 est passé. Un nouveau championnat du monde qui tient déjà toutes ses promesses au vu des progrès de Mercedes et de Ferrari par rapport à l’exercice précédent. Max Verstappen, fidèle à lui-même, a signé un troll bien senti à son nouveau coéquipier chez Red Bull Isack Hadjar. Et ce, en tapant dans son cœur de supporter du PSG. Explications.
La saison de Formule 1 a repris ses droits dimanche en marge du Grand Prix d’Australie. Nouvelle saison, nouvelle réglementation, nouvelles monoplaces. Des changements qui ont bousculé la hiérarchie de la saison dernière et notamment la supériorité des McLaren. Au vu de ce que l’on a pu voir sur cette première course à Albert Park, Mercedes a bâti des fusées et Ferrari ne semble pas en reste. D’ailleurs, l’écurie allemande a signé un doublé avec la victoire de George Russell et la deuxième place de Kimi Antonelli lorsque Charles Leclerc a fermé le podium et que Lewis Hamilton a franchi le drapeau à damier à la quatrième position.
« En tant que supporter de Barcelone, si tu pouvais signer un joueur de rêve au club aujourd’hui, qui serait-il ?»
Pour ce qui est de Lando Norris, champion en titre, il a dû se contenter de la cinquième place lorsque Max Verstappen qui était parti en fond de grille à cause d’une sortie de route lors des qualifications a su remonter jusqu’à la 6ème position. Une bonne remontada en bon supporter du FC Barcelone. D’ailleurs, pendant ce week-end de Formule 1, Max Verstappen s’est prêté à une session de questions / réponses sur le foot avec son nouveau partenaire chez Red Bull : Isack Hadjar. Le pilote néerlandais, quadruple champion du monde, n’a pas pu s’empêcher de titiller le supporter du PSG qu’est le jeune Français. « En tant que supporter de Barcelone, si tu pouvais signer un joueur de rêve au club aujourd’hui, qui serait-il ? (Rires) ». Verstappen a éclaté de rire, sachant pertinemment qu’Isack Hadjar n’allait pas lui répondre autre chose que : « Reformule ça ».
«Paris SG ! Tu ne peux pas le dire ? Tu détestes tant cette équipe ?»
Max Verstappen allait-il en rester là ? Ce serait mal le connaître. « En tant que supporter du Real Madrid… Non attends. En tant que supporter du Paris FC, désolé ». Le sourire aux lèvres, prenant part à une séquence tant amusante qu’inattendue, Isack Hadjar remettait les choses au clair. « C’est le PSG au passage, juste au cas où ». Taquin, le Néerlandais poursuivait sa blague en tenant les propos suivants. « Oh désolé, je ne pouvais pas... ». De quoi engendrer une réponse assez drôle de l’ancien pilote Racing Bulls : « Tu ne peux pas le dire ? Tu détestes tant cette équipe ? ». Verstappen démentait ressentir toute forme d’hostilité à l’égard du PSG… avant d’en rajouter une couche le faisant tomber dans un nouveau fou rire. « Non, je ne les déteste pas du tout. Supporter du Paris... FC ». Dans le bon état d’esprit, prouvant que cette nouvelle paire de pilotes chez Red Bull s’acclimate bien, Isack Hadjar donnait la bonne formulation à Max Verstappen après son « Paris... » : « Saint-Germain… Oh mon dieu ». Une séquence assez cocasse.