«Le risque pour la vie humaine est trop important» : Il doit renoncer aux Jeux d'hiver 2026 à cause du conflit au Moyen-Orient !

Amadou Diawara

Les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 vont être lancées ce vendredi avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Mais à cause du conflit au Moyen-Orient, le drapeau d'une nation engagée ne sera pas brandie. En effet, le seul para-athlète représentant ce pays n'a pas pu effectuer le voyage en Italie en toute sécurité. Il ne participera donc pas aux Jeux.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 est prévue ce vendredi soir à Vérone. Toutefois, un drapeau manquera à l'appel à cause du conflit au Moyen-Orient. En effet, le seul para-athlète de l'Iran n'a pas pu faire le voyage jusqu'en Italie en toute sécurité.

Êtes-vous prêt pour les Jeux paralympiques d'hiver de #MilanoCortina2026 ? 😍🫶



Certains des athlètes les plus incroyables et les plus inspirants au monde se préparent à concourir dans six sports paralympiques. Voici tout ce que vous devez savoir. ⬇️ pic.twitter.com/qS36Az9kVf — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 6, 2026

Il «ne peut pas se rendre en Italie en toute sécurité» « Le Comité international paralympique a confirmé vendredi 6 mars dans l'après-midi que le Comité national paralympique (NPC) iranien ne participerait pas aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Le NPC de l'Iran devait participer avec un athlète, Aboulfazl Khatibi Mianaei, double paralympien, à deux épreuves de ski de fond paralympique. Cependant, en raison du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient, le paralympien de PyeongChang 2018 et Pékin 2022 ne peut pas se rendre en Italie en toute sécurité », a communiqué l'IPC sur son site officiel.