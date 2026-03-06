«Le risque pour la vie humaine est trop important» : Il doit renoncer aux Jeux d'hiver 2026 à cause du conflit au Moyen-Orient !

Les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 vont être lancées ce vendredi avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Mais à cause du conflit au Moyen-Orient, le drapeau d'une nation engagée ne sera pas brandie. En effet, le seul para-athlète représentant ce pays n'a pas pu effectuer le voyage en Italie en toute sécurité. Il ne participera donc pas aux Jeux.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina 2026 est prévue ce vendredi soir à Vérone. Toutefois, un drapeau manquera à l'appel à cause du conflit au Moyen-Orient. En effet, le seul para-athlète de l'Iran n'a pas pu faire le voyage jusqu'en Italie en toute sécurité.
Il «ne peut pas se rendre en Italie en toute sécurité»
« Le Comité international paralympique a confirmé vendredi 6 mars dans l'après-midi que le Comité national paralympique (NPC) iranien ne participerait pas aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Le NPC de l'Iran devait participer avec un athlète, Aboulfazl Khatibi Mianaei, double paralympien, à deux épreuves de ski de fond paralympique. Cependant, en raison du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient, le paralympien de PyeongChang 2018 et Pékin 2022 ne peut pas se rendre en Italie en toute sécurité », a communiqué l'IPC sur son site officiel.
L'Iran ne participera pas aux Jeux Paralympiques d'hiver 2026
Via le communiqué de l'IPC, Andrew Parsons a regretté l'absence d'Aboulfazl Khatibi Mianaei aux Jeux d'hiver 2026. « C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl qu'il ne puisse pas se rendre en toute sécurité à ses troisièmes Jeux paralympiques d'hiver à Milano Cortina 2026. Depuis le début du conflit samedi, l'IPC et le comité d'organisation de Milan-Cortina 2026 ont travaillé sans relâche en coulisses avec le CNI et la fédération nationale de ski afin de trouver des itinéraires alternatifs pour assurer le passage en toute sécurité de la délégation iranienne aux Jeux. Cependant, avec le conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient, le risque pour la vie humaine est trop important », a reconnu le président du Comité international paralympique.