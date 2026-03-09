Nouvel entraîneur à l’OM : «Déçue», une femme était prête pour le poste d’Habib Beye et l’annonce avec humour

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite de l’élimination en Ligue des champions et quelques jours après la défaite humiliante sur la pelouse du PSG (5-0), Roberto De Zerbi a quitté son poste d’entraîneur de l’OM au début du mois de février. Pour le remplacer, Marseille a décidé de nommer Habib Beye à sa place, même si une personne déjà au club était prête à le faire.

Ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, entre 2017 et 2023, Corinne Diacre a repris du service en octobre dernier. La technicienne française âgée de 51 ans a accepté de devenir l’entraîneuse des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM, succédant ainsi à Dalin Anrifani qui avait assuré l’intérim après la mise à l’écart de Frédéric Gonçalves.

Corinne Diacre mieux à l'OM ? 💫



L'entraîneuse des Marseillaises se confie dans le CFC ce soir à 19H20 sur CANAL+ 📺#CFC pic.twitter.com/dD8TSQ6W9O — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2026

«Je suis venue à l’OM avec beaucoup d’ambition» « Moi déjà je suis très heureuse ici, les conditions sont bonnes, le groupe est top. Honnêtement, les filles sont hyper travailleuses hyper à l’écoute, on leur demande beaucoup. Je suis venue à l’OM avec beaucoup d’ambition, pour une simple raison, c’est qu’ici à l’OM, on me voulait. Donc je me dois aujourd’hui de leur rendre la pareille. Ma mission, c’est d’obtenir le maintien. Aujourd’hui, je suis focalisée sur cet objectif-là », a confié Corinne Diacre, dans un entretien accordé à Canal+. En fin de contrat à la fin de la saison, l’entraîneuse de l’OM a indiqué qu’il y aurait « des discussions, s’il y a maintien, mais pour le moment, pas de discussion puisqu’il n’y a pas de maintien. »