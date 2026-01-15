L’incroyable révélation après avoir signé à l’OM !

Le 6 octobre dernier, l’OM officialisait une grande nouvelle. Corinne Diacre était ainsi nommée à la tête de l’équipe féminine du club phocéen, les Marseillaises. Un nouveau défi pour l’ancienne sélectionneuse des Bleus, qui a retrouvé à cette occasion le banc de touche d’un club. Et pour Diacre, entraîner l’OM est un privilège immense comme elle a pu le confier à ses proches.
Après la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre avait quelque peu disparu de la circulation. En octobre dernier, elle a fini par retrouver la lumière. Et de quelle manière ! En effet, alors que l’OM cherchait quelqu’un pour diriger son équipe féminine, Corinne Diacre a été l’heureuse élue, se retrouvant ainsi aujourd’hui à la tête des Marseillaises.
Plus de reconnaissance qu’en Ligue 2 !
En débarquant à l’OM sur le banc des Marseillaises, Corinne Diacre a vu les projecteurs se braquer sur elle. Une exposition visiblement supérieure à celle qu’elle avait quand elle entraînait Clermont en Ligue 2. « Est-ce qu'il y a quand même une sorte de pression aussi d'être entraîneure de Marseille ? Aucune pression, par contre une énorme fierté. Je disais à ma famille que je crois avoir plus de reconnaissance en étant entraîneure de la D1 féminine de l'OM que je pouvais en avoir en Ligue 2 à Clermont », a assuré Corinne Diacre pour Maritima.
« Etre à l'OM, qu'on soit chez les garçons ou chez les filles,on est juste à l’OM »
Expliquant ensuite ses propos, Corinne Diacre a confié : « Alors ce n'est pas péjoratif pour Clermont, parce que ça a été une étape hyper importante dans ma vie et je remercie encore Claude Michy de m'avoir fait venir. Mais malgré tout, d'être à l'OM, qu'on soit chez les garçons ou chez les filles,on est juste à l'OM. Donc je n'ai pas de pression, j'ai juste une énorme fierté et par contre une grande reconnaissance mais aussi du travail à faire, mais sans aucune pression ».