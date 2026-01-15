L’incroyable révélation après avoir signé à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 6 octobre dernier, l’OM officialisait une grande nouvelle. Corinne Diacre était ainsi nommée à la tête de l’équipe féminine du club phocéen, les Marseillaises. Un nouveau défi pour l’ancienne sélectionneuse des Bleus, qui a retrouvé à cette occasion le banc de touche d’un club. Et pour Diacre, entraîner l’OM est un privilège immense comme elle a pu le confier à ses proches.

Après la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre avait quelque peu disparu de la circulation. En octobre dernier, elle a fini par retrouver la lumière. Et de quelle manière ! En effet, alors que l’OM cherchait quelqu’un pour diriger son équipe féminine, Corinne Diacre a été l’heureuse élue, se retrouvant ainsi aujourd’hui à la tête des Marseillaises.

Plus de reconnaissance qu’en Ligue 2 ! En débarquant à l’OM sur le banc des Marseillaises, Corinne Diacre a vu les projecteurs se braquer sur elle. Une exposition visiblement supérieure à celle qu’elle avait quand elle entraînait Clermont en Ligue 2. « Est-ce qu'il y a quand même une sorte de pression aussi d'être entraîneure de Marseille ? Aucune pression, par contre une énorme fierté. Je disais à ma famille que je crois avoir plus de reconnaissance en étant entraîneure de la D1 féminine de l'OM que je pouvais en avoir en Ligue 2 à Clermont », a assuré Corinne Diacre pour Maritima.