OM - Départ de Roberto De Zerbi : L'annonce inquiétante !

Avant d'affronter Bayeux en Coupe de France, Roberto De Zerbi avait une nouvelle fois lâché une phrase énigmatique sur son avenir, liant son futur à l'OM à celui de Medhi Benatia. Une sortie qui ne rassure pas Walid Acherchour, qui ne cache pas son inquiétude quant à un éventuel départ des deux hommes forts de l'OM.

A l'issue du Trophée des champions perdu contre le PSG, Medhi Benatia avait eu des mots inquiétants concernant son avenir à l'OM. Interrogé sur cette sortie, Roberto De Zerbi en a rajouté une couche, se montrant quant à lui très cash : Si Benatia part, il partira aussi. Une annonce qui n'est pas de nature à rassurer Walid Acherchour.

«Je ne suis pas sûr que l’OM retrouve deux personnes aussi compétentes» « Ce sont deux personnes très compétentes. Je souhaite à l’OM que les deux restent le plus longtemps possible. Ils donnent tout pour l’OM. Je ne suis pas sûr que l’OM, ce n’est que mon avis, s'ils partent, retrouve deux personnes aussi compétentes à ces postes là », lâche-t-il dans des propos accordés à l'After Foot sur RMC.