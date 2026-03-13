Mercato - OM : «Je décide de partir», Habib Beye a craqué pour un gros salaire à l'étranger

Récemment notamment entraîneur de l'OM suite au départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye a donc retrouvé son club de coeur qu'il avait quitté en tant que joueur 19 ans auparavant. Et à cette époque, le latéral droit sénégalais avait décidé de changer d'air puisqu'une écurie de Premier League lui proposait un salaire nettement supérieur que l'OM...
Passé par l'OM en tant que joueur entre 2003 et 2007, Habib Beye s'y était installé comme un cadre majeur, lui qui avait d'ailleurs fini par devenir capitaine du club phocéen. Aujourd'hui entraîneur de l'OM (depuis le 18 février), l'ex-international sénégalais a donc retrouvé son club de coeur qu'il avait quitté un peu à contrecoeur pour signer à Newcastle lorsqu'il était joueur. Mais l'écurie anglaise lui proposait un salaire nettement supérieur à ce qu'il percevait à l'OM...
« Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM... »
Habib Beye s'était confié à ce sujet dans l’émission The Big 5 sur Canal + en 2021 : « Quand je vais à Newcastle, j'y vais parce que je veux découvrir le championnat anglais mais c'est parce que la proposition qui est sur la table, je ne peux pas la refuser. Et pourtant je ne veux surtout pas quitter mon club. Mon club de cœur c'était l'OM. Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM je l'aurais fait. À l'OM je suis le plus gros salaire du club. Quand j'arrive en Angleterre, je touche deux fois et demi ce que je touchais à l'OM et je deviens un salaire moyen de Premier League. Et à 30 ans je ne peux pas le refuser », expliquait l'entraîneur de l'OM.
« J'ai fait un choix financier »
« J'ai un contrat de cinq ans. Quand Sam Allardyce est posé devant moi et me dit « je te veux à tout prix » et qu'à chaque proposition, ça monte de 10 000, j'ai l'impression d'être au casino. C'est comme si j'appuyais sur un bouton et à chaque fois que je dis non, il reprend un papier et il réécrit. Je dis « Non ! ». Il me dit : « bah toi, écrit ce que tu veux ». Et à un moment donné j'ai la folie de dire OK, donc je le prends au mot et j'écris ce que je veux. Je mets un salaire énorme. Il dit « deal done » et il part de chez moi. Je m'en rappellerais toujours, c'était dans ma maison à Aix-en-Provence. Il part, il va à Monaco, il repart là-bas à Newcastle et il dit à mes agents, « je le veux à tout prix. Donc quoi qu'il arrive on mettra le prix qu'il faut ». Et je décide de partir car financièrement et à l'époque on est tous partis car il faut se rappeler qu'à l'époque, la livre est à 1,40 par rapport à l'euro. Ça veut dire que quand vous aviez, en gros, 100 000 pounds, vous l'envoyez en France c'est 140 000 euros. Quand vous faites cette balance-là, l'addition est vite faite et j'ai fait un choix financier et je n'ai pas peur de le dire », poursuit Habib Beye sur les coulisses de son départ de l'OM pour Newcastle en 2007.