Mercato - OM : «Je décide de partir», Habib Beye a craqué pour un gros salaire à l'étranger

Récemment notamment entraîneur de l'OM suite au départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye a donc retrouvé son club de coeur qu'il avait quitté en tant que joueur 19 ans auparavant.

Passé par l'OM en tant que joueur entre 2003 et 2007, Habib Beye s'y était installé comme un cadre majeur, lui qui avait d'ailleurs fini par devenir capitaine du club phocéen. Aujourd'hui entraîneur de l'OM (depuis le 18 février), l'ex-international sénégalais a donc retrouvé son club de coeur qu'il avait quitté un peu à contrecoeur pour signer à Newcastle lorsqu'il était joueur. Mais l'écurie anglaise lui proposait un salaire nettement supérieur à ce qu'il percevait à l'OM...

« Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM... » Habib Beye s'était confié à ce sujet dans l’émission The Big 5 sur Canal + en 2021 : « Quand je vais à Newcastle, j'y vais parce que je veux découvrir le championnat anglais mais c'est parce que la proposition qui est sur la table, je ne peux pas la refuser. Et pourtant je ne veux surtout pas quitter mon club. Mon club de cœur c'était l'OM. Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM je l'aurais fait. À l'OM je suis le plus gros salaire du club. Quand j'arrive en Angleterre, je touche deux fois et demi ce que je touchais à l'OM et je deviens un salaire moyen de Premier League. Et à 30 ans je ne peux pas le refuser », expliquait l'entraîneur de l'OM.