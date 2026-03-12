Mercato - PSG : Voilà la vraie raison de ce rendez-vous qui affole tout le monde ?

Pierrick Levallet

Alors que le PSG prenait une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un rendez-vous à l’étranger n’a pas manqué d’agiter tout le monde. L’agent d’un joueur parisien a en effet rencontré le directeur sportif d’un autre cador européen ces dernières heures. Et la raison vient tout juste d’être dévoilée.

Ce mercredi soir, le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea (5-2). Mais alors que le club de la capitale s’imposait face aux Blues, c’est un rendez-vous à l’étranger qui a affolé le mercato. En effet, Moussa Sissoko - l’agent d’Ousmane Dembélé - a été aperçu en train de s’entretenir avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, dans un hôtel de Madrid.

L'agent d'Ousmane Dembélé a discuté avec le directeur sportif de Manchester City... Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu à la presse anglaise. Pour les médias britanniques, le sujet central de leur discussion était Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 est en pleine négociation avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais les pourparlers bloqueraient autour des prétentions salariales du champion du monde 2018, jugées trop élevées par la direction parisienne. Un transfert ne serait donc pas à exclure, le bail de l’attaquant de 28 ans expirant en juin 2028. Mais en réalité, Ousmane Dembélé n’était pas du tout au centre des discussions entre Moussa Sissoko et Hugo Viana.