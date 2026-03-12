Mercato - PSG : La star de l’équipe veut partir, les négociations ont pris une tournure très surprenante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré leur attachement au PSG et une certaine cote de popularité du côté du Parc des Princes, certains joueurs ont eu l’intention de plier bagage. Plusieurs ont cédé aux avances, d’autres ont été convaincus de rester dans la capitale. C’est le cas de ce joueur emblématique du club.

Avant Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic, Pedro Miguel Pauleta a dominé durant plusieurs années le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG. Un record que le Portugais aurait pu ne jamais battre, en raison de ses envies d’ailleurs pour rejoindre l’OL, désireux de s’attacher ses services en 2006, deux ans avant la fin de sa carrière. Arrivé à la présidence du PSG au même moment, Alain Cayzac avait raconté il y a quelques années la gestion délicate de ce dossier.

« Il vient me voir : "Je veux aller à Lyon" » « Je deviens président, le lendemain Pauleta vient me voir : « Je veux aller à Lyon ». J’étais président depuis la veille. Déjà, je savais que pour tout le monde, pour les supporters, pour moi, le démarrage de ma présidence avec comme 1er fait d’arme le départ de Pauleta cela ne serait quand même pas un grand succès. J’étais en Allemagne pour la finale de la Coupe du monde 2006. Pendant tout le match je ne pensais qu’à Pedro, c’était une obsession. Les gens m’arrêtaient dans la rue à Paris : « Monsieur Cayzac, vous le gardez Pauleta ? » et donc au lieu de profiter comme un petit coq pendant quelques jours d’être devenu président (sourires), tout de suite j’étais jeté dans l’arène », avait raconté Alain Cayzac dans un entretien accordé à Virage en 2021.