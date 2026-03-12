EXCLU - «Je ne sais pas si je serai disponible pour WrestleMania» : Récemment championne, cette star de la WWE sème le doute pour le grand événement de l’année

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Participer à WrestleMania, le plus grand show de l’année sur la planète catch, est un rêve pour chaque membre du vestiaire de la WWE. Mais parfois, une blessure vient briser cet espoir. Interrogée en exclusivité par le 10 Sport, cette "superstar" de la compagnie affiche ses doutes.

WrestleMania arrive à grands pas ! La 42e édition de l’événement présenté comme le Super Bowl du catch aura lieu les 18 et 19 avril prochains à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Pour l’heure, quatre matches ont été officialisés. Chez les hommes, Roman Reigns et CM Punk se feront face dans le main event de la deuxième nuit, tandis que Cody Rhodes défendra la ceinture suprême contre son ancien mentor Randy Orton en clôture de la première nuit. Dans la division féminine, un choc opposant la championne Jade Cargill et la très populaire Rhea Ripley est prévue. Stephanie Vaquer, quant à elle, affrontera Liv Morgan.

« Ma cheville guérit vraiment bien » Le public verra-t-il Chelsea Green ? Malgré sa cote de popularité auprès des fans, la Canadienne ne compte qu’une apparition à WrestleMania, lors de la 39e édition en 2023. Victime d’une blessure le mois dernier lors d’un match à Smackdown, Chelsea Green a donné de ses nouvelles au 10 Sport. « Je vais bien. Ma cheville guérit vraiment bien. J'ai encore un peu mal, mais ça s'améliore », a confié celle qui pourrait encore rater le plus gros événement de l’année dans le monde du catch : « Je ne sais pas si je serai disponible pour WrestleMania ou non, mais allez, je suis toujours disponible. Je me déplacerai jusqu'à Las Vegas et je me rendrai disponible. »