EXCLU - «Je ne sais pas si je serai disponible pour WrestleMania» : Récemment championne, cette star de la WWE sème le doute pour le grand événement de l’année

Participer à WrestleMania, le plus grand show de l’année sur la planète catch, est un rêve pour chaque membre du vestiaire de la WWE. Mais parfois, une blessure vient briser cet espoir. Interrogée en exclusivité par le 10 Sport, cette "superstar" de la compagnie affiche ses doutes.
WrestleMania arrive à grands pas ! La 42e édition de l’événement présenté comme le Super Bowl du catch aura lieu les 18 et 19 avril prochains à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Pour l’heure, quatre matches ont été officialisés. Chez les hommes, Roman Reigns et CM Punk se feront face dans le main event de la deuxième nuit, tandis que Cody Rhodes défendra la ceinture suprême contre son ancien mentor Randy Orton en clôture de la première nuit. Dans la division féminine, un choc opposant la championne Jade Cargill et la très populaire Rhea Ripley est prévue. Stephanie Vaquer, quant à elle, affrontera Liv Morgan.
« Ma cheville guérit vraiment bien »
Le public verra-t-il Chelsea Green ? Malgré sa cote de popularité auprès des fans, la Canadienne ne compte qu’une apparition à WrestleMania, lors de la 39e édition en 2023. Victime d’une blessure le mois dernier lors d’un match à Smackdown, Chelsea Green a donné de ses nouvelles au 10 Sport. « Je vais bien. Ma cheville guérit vraiment bien. J'ai encore un peu mal, mais ça s'améliore », a confié celle qui pourrait encore rater le plus gros événement de l’année dans le monde du catch : « Je ne sais pas si je serai disponible pour WrestleMania ou non, mais allez, je suis toujours disponible. Je me déplacerai jusqu'à Las Vegas et je me rendrai disponible. »
« J’ai eu la chance de convaincre mes supérieurs et l'équipe créative de me laisser rester à l'écran »
Malgré l’état de sa cheville, Chelsea Green apparaît toujours à l’écran pour divertir le public, dans un fauteuil roulant. Un rôle qui reste important à ses yeux. « Je voulais m'assurer de ne pas prendre de semaine de congé. Je pense que dans le monde du catch, "loin des yeux, loin du cœur" est une phrase très populaire parmi les talents. Et donc j'ai eu la chance de convaincre mes supérieurs et l'équipe créative de me laisser rester à l'écran et je me sens très chanceuse que ce soit le cas, poursuit l’ancienne championne des États-Unis. Je suis toujours à l'écran malgré tout. Donc, je trouve ça incroyable. »
Chelsea Green et les autres stars de la WWE seront de passage en Europe en juin, avec notamment deux dates prévues en France, à Strasbourg et Paris.