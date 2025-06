EXCLU - WWE : Une star lâche l’AEW pour WrestleMania !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la WWE reste la première compagnie de catch au monde, la création de la All Elite Wrestling (AEW) a permis aux talents d’avoir le choix dans leur carrière. Pendant trois ans, Aleister Black a ainsi combattu chez la concurrence après son départ soudain de la WWE. De retour, le Néerlandais affiche ses ambitions pour cette deuxième aventure.

Interrogé en exclusivité par le10sport.com pour évoquer les trois shows organisés par la WWE en France cet été, avec en point d’orgue " Clash in Paris " le dimanche 31 août à la Paris La Défense Arena, Aleister Black est notamment revenu sur sa décision de revenir au sein de l’organisation reine du catch. « J'ai toujours eu l'impression qu'au moment de mon départ de la WWE, la première fois, j'avais encore beaucoup à offrir. Ma femme travaille à la WWE (Zelina Vega est l’actuelle championne des États-Unis, NDLR), et je lui ai dit que si jamais j'avais l'opportunité de revenir, je considérerais l’option. J'ai toujours senti qu'il y avait beaucoup plus à accomplir pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails sur les raisons de mon départ, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon départ initial n'était pas vraiment prévu, c'était un peu une négligence ici et là. Les choses arrivent, n'est-ce pas ? La vie continue. Et tout va bien. C’est parfait parce que nous sommes de retour là où nous devons être, et je suis extrêmement enthousiaste d'être de retour », nous a confié le catcheur de 40 ans dans un entretien à paraître prochainement sur le 10 Sport.

« En revenant ici, j'ai des objectifs qui sont à la fois personnels et professionnels, comme "puis-je encore faire ceci ? Et cela ? Puis-je me mesurer à cette personne ? Puis-je avoir tel programme ?" Etc… Il y a beaucoup de raisons personnelles et professionnelles pour lesquelles je voulais revenir. Mais avant tout, évidemment, parce que c'est la WWE, et c'est la plus grande entreprise au monde en matière de catch, enchaîne Aleister Black . La première fois, j'ai eu un avant-goût prolongé de la WWE, et cela a suffi pour me donner envie de revenir. Quand on m'a offert cette opportunité il y a quelques mois et que nous avons eu de bonnes conversations, elles étaient extrêmement positives, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. J'ai simplement suivi cette voie parce que c'était le bon choix pour moi, pour ma famille, professionnellement, personnellement, et tout cela avait du sens pour moi. »

« Être en tête d'affiche de WrestleMania et gagner un titre »

Aleister Black a deux objectifs précis en tête pour cette seconde aventure à la WWE. « Être en tête d'affiche de WrestleMania et gagner un titre, précise-t-il. Je pense que chaque catcheur qui a un objectif devrait viser cela s'il veut atteindre l’échelon le plus haut possible dans notre industrie. C'est l'objectif. Mais peu importe le titre, peu importe l'adversaire, peu importe la rivalité, peu importe l'histoire. Ce qui compte, c'est que je veux accomplir tout ce que je peux pendant le temps qu'il me reste en tant que catcheur, soit, je l’espère, entre cinq et huit ans. Je me sens bien. Je pense être dans la meilleure forme de ma vie. Mentalement, je me sens si bien. La compagnie a été si accueillante et accommodante pour tout. L’horizon est plus intéressant que jamais avec un mélange de jeunes talents et de talents établis, avec le nombre de Premium Live Event que nous avons maintenant, avec les ponts qui sont construits... La WWE est plus populaire que jamais. Il n'y a jamais eu de moment dans le catch où la WWE était aussi bouillante à travers le monde. Il n'y a pas de meilleur moment pour quelqu'un comme moi d’être dans la position où je suis. Donc, je veux tout faire, y compris pouvoir discuter avec vous, y compris faire des interviews. Tout ce que je dois faire, je veux le faire parce qu'au final, vous n'avez qu'un temps limité dans votre vie, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire une deuxième fois. »

Et de conclure : « Peu de gens ont cette opportunité. Je veux faire autant que possible parce que je ne veux pas quitter le milieu du catch en me disant que j'aurais dû dire oui à ceci ou que j'aurais dû faire cela... Non, je ne veux pas de "peut-être". Je veux des "oui". Je veux pouvoir dire "Je l'ai fait". "Oui, j'ai essayé". Je le dis souvent à mes étudiants (Il a ouvert sa propre école de catch, NDLR). Si au final, vous avez échoué, au moins, ne laissez pas cela être à cause de vos propres choix, car ce sont les choix qui ont un impact sur votre réussite ou non. »