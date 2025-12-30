Transfert - OM : Coup de tonnerre à 20M€ !

Amadou Diawara

A la peine au Bayern, Sacha Boey serait poussé vers la sortie par sa direction. En effet, le club munichois serait déterminé à vendre son numéro 23 lors de ce mercato hivernal. D'ailleurs, le prix de Sacha Boey avoisinerait les 15-20M€. Reste à savoir si l'OM est prêt à débourser cette somme pour recruter le latéral droit français.

En fin de contrat le 30 juin 2028, Sacha Boey ne devrait plus faire long feu au Bayern. Comme révélé par Abendzeitung, le latéral droit de 25 ans a été mis au placard par Vincent Kompany il y a quelques semaines. Agacé de voir son numéro 23 mettre trop de temps à se préparer avant d'entrer en jeu lors d'un match, le coach du Bayern ne compte plus du tout sur lui. N'ayant pas disputé une seule minute depuis le 1er novembre, Sacha Boey serait poussé vers la sortie par la direction du club bavarois.

Mercato : Le Bayern ne veut plus de Boey Toujours selon Abendzeitung, le Bayern serait déterminé à vendre Sacha Boey lors de ce mercato hivernal. D'ailleurs, les Munichois auraient déjà fixé leur prix pour le départ du défenseur français. En effet, le club bavarois réclamerait entre 15 et 20M€ pour le transfert de Sacha Boey.