OM : Pris «pour un c**», Jérome Rothen a un problème avec Habib Beye

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse, mais sur deux victoires consécutives en championnat, les débuts d’Habib Beye avec l’OM sont contrastés. Toutefois, ce n’est pas l’aspect sportif qui pose un problème à Jérôme Rothen depuis le retour du technicien sénégalais à Marseille, mais plutôt sa communication.
Un peu moins d’un mois après sa nomination en tant qu’entraîneur, Habib Beye a déjà échoué dans un des objectifs qui lui avaient été fixés : remporter la Coupe de France. La semaine dernière, les Olympiens ont été éliminés dès les quarts de finale par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.). L’entraîneur de l’OM est en revanche encore dans les clous pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine, une qualification presque vitale pour le club.
Rothen a un problème avec la communication de Beye
Grâce à sa victoire à Toulouse (0-1) samedi et au faux pas de l’OL contre le Paris FC (1-1), l’OM est remonté sur le podium à la différence de buts. Le bilan sportif est donc, pour le moment, honorable pour Habib Beye, mais ce n’est pas vraiment ce qui dérange Jérôme Rothen. Ce dernier a un autre problème avec le technicien sénégalais : sa communication.
« Quand il y a des difficultés c’est bien de reconnaître des erreurs et les manques »
« La chose pour moi qui est dure à entendre, c’est sa communication. Habib a toujours été comme ça, la preuve il est devenu consultant grâce à ça, il parle bien, il raconte bien le football. Sauf que quand tu es entraîneur, on s’en fout un peu que tu racontes bien le football. Il faut raconter la vérité, ce que tu vois et faire la bonne analyse. Moi j’aime bien quand on ne me prend pas pour un con, pour un idiot, quand il y a des difficultés c’est bien de reconnaître des erreurs et les manques qui peut y avoir », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.