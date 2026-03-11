OM : Pris «pour un c**», Jérome Rothen a un problème avec Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse, mais sur deux victoires consécutives en championnat, les débuts d’Habib Beye avec l’OM sont contrastés. Toutefois, ce n’est pas l’aspect sportif qui pose un problème à Jérôme Rothen depuis le retour du technicien sénégalais à Marseille, mais plutôt sa communication.

Un peu moins d’un mois après sa nomination en tant qu’entraîneur, Habib Beye a déjà échoué dans un des objectifs qui lui avaient été fixés : remporter la Coupe de France. La semaine dernière, les Olympiens ont été éliminés dès les quarts de finale par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.). L’entraîneur de l’OM est en revanche encore dans les clous pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine, une qualification presque vitale pour le club.

Rothen a un problème avec la communication de Beye Grâce à sa victoire à Toulouse (0-1) samedi et au faux pas de l’OL contre le Paris FC (1-1), l’OM est remonté sur le podium à la différence de buts. Le bilan sportif est donc, pour le moment, honorable pour Habib Beye, mais ce n’est pas vraiment ce qui dérange Jérôme Rothen. Ce dernier a un autre problème avec le technicien sénégalais : sa communication.