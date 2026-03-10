Habib Beye va faire l’inverse de Roberto De Zerbi ? Ce changement déjà apprécié à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de l’OM mi-février à la suite du départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye ne veut pas « déconstruire » ce qui a été fait par son prédécesseur, point sur lequel il a insisté depuis son arrivée. Le technicien sénégalais devrait en revanche faire certaines choses différemment que l’Italien.

Marqué par l’élimination en Ligue des champions et la gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’OM début février. Remplacé depuis Habib Beye, le technicien italien a un bilan contrasté à Marseille, entre des résultats sportifs qui dans l’ensemble ont donné satisfaction, mais une irrégularité dans les performances et l’impression qu’il n’a jamais réellement réussi à mettre en place son projet de jeu.

Mercato - OM : Un grand nom a été éjecté, «l’entraîneur ne voulait pas me conserver» https://t.co/rx0nkjf1bA — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Il revient à des basiques » Ce qui a particulièrement interrogé cette saison est ses compositions d’équipe. Roberto De Zerbi n’a jamais aligné le même onze de départ lors de l’exercice 2025-2026. Ce qui a de quoi surprendre, même si l’OM était engagé dans trois compétitions et qu'une rotation s’imposait. Désormais éliminé de la Coupe de France et n’ayant qu’un seul match par semaine à jouer, Habib Beye, contrairement à son prédécesseur, devrait s’appuyer sur les mêmes joueurs, surtout au milieu de terrain où le trio composé de Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondgobia et Quinten Timber semble avoir ses faveurs.