Mercato : Poussé dehors par le PSG, il va retrouver Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En 2023, alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, Kylian Mbappé décidait de mettre un terme à son aventure avec le PSG pour prendre la direction du Real Madrid. Deux ans plus tard, le capitaine de l’équipe de France pourrait voir une personne qu’il a côtoyée lors de ses années à Paris le rejoindre dans la capitale espagnole.

Promu en équipe première à la suite du départ de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a pas vraiment réussi à redresser la situation au Real Madrid, deuxième de Liga à quatre points du FC Barcelone et opposé à Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions. En l’état actuel des choses, les Merengue devraient chercher à s’attacher les services d’un nouvel entraîneur l’été prochain.

Kylian Mbappé : Sa mère rêvait d'une autre carrière pour lui (et elle risque de vous étonner) https://t.co/fcc1pZn7Pi — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

Pochettino, un profil très apprécié par Pérez Dans cette optique, le Real Madrid aurait déjà commencé à sonder le marché, d’après les informations d’ESPN. La Casa Blanca évaluerait plusieurs candidats et Mauricio Pochettino serait très bien positionné. L’ancien entraîneur du PSG, où il n’est resté qu’une saison et demie avant d’être remplacé par Christophe Galtier, serait très apprécié par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Devenu le sélectionneur des États-Unis en septembre 2024, le technicien argentin est sous contrat jusqu’en juillet 2026, une fois la prochaine Coupe du monde terminée.