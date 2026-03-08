Mercato - Real Madrid : La réponse aux fake news sur le prochain entraîneur de Kylian Mbappé

Hormis quelques exceptions que sont Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, ces dernières années, le poste d'entraîneur du Real Madrid est sujet à d'incessants changements. Kylian Mbappé en a fait l'expérience depuis sa signature il y a près de deux ans puisque deux départs de coachs ont été enregistrés. Des rumeurs concernant le successeur du technicien actuel ont vu le jour, son agent a pris la parole.
Kylian Mbappé n'a même pas encore bouclé sa deuxième saison en tant que joueur du Real Madrid. Et pourtant, il a déjà vu trois entraîneurs différents être à la tête de l'équipe. Après le départ de Carlo Ancelotti pour la sélection brésilienne au terme de l'exercice précédent, Xabi Alonso n'aura tenu qu'une moitié de saison avant d'être remercié par le comité directeur du Real Madrid. Depuis la mi-janvier, c'est Alvaro Arbeloa qui a repris les rênes du groupe, mais différents médias ont fait savoir que l'ancien latéral droit du Real Madrid pourrait n'être que de passage.
«Jürgen Klopp est très heureux dans son rôle actuel chez Red Bull»
Le journaliste Fabrizio Romano dévoilait ces dernières semaines que les dirigeants madrilènes avaient fait le choix de laisser Alvaro Arbeloa terminer la saison avant de statuer sur la question de l'entraîneur. Plusieurs options seraient à l'étude. Unai Emery et Jürgen Klopp sembleraient être un sujet de discussion chez les hauts dirigeants merengue. L'ancien entraîneur de Liverpool (2015-2024) est devenu depuis un an le directeur mondial du football du groupe Red Bull, mais malgré les récentes informations de L'Equipe au sujet d'un éventuel futur départ de Klopp, il n'en serait rien selon son agent. « Jürgen Klopp est très heureux dans son rôle actuel chez Red Bull, et les rumeurs concernant des négociations pour entraîner le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant ».
«Personne ne nous a contactés pour le moment»
Invité à s'exprimer sur le feuilleton Jürgen Klopp par le biais du média 365Scores, Marc Kosiche n'y est pas allé par quatre chemins. Que ce soit le Real Madrid ou tout autre club, aucune démarche formelle n'a été effectuée auprès du clan Klopp. « Il n'y a pas lieu de répondre à des questions portant sur des sujets qui ne sont que de simples rumeurs. Personne ne nous a contactés pour le moment ». Le message est passé.