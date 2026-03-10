Zinedine Zidane et le PSG : La décision qui a tout changé !

Axel Cornic

Pour la première fois de son histoire et après plusieurs échecs très décevants, le Paris Saint-Germain a réussi à remporter la Ligue des Champions. Un succès acquis notamment grâce au travail de Luis Enrique, arrivé en 2023 et devenu très rapidement le pilier central de tout le projet parisien. Mais l’Espagnol aurait très bien pu ne jamais débarquer à Paris...

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les entraineurs se sont succédé sur le banc du PSG. Certains ont réalisés de très belles choses, mais finalement la séparation a toujours été compliquée. Il y en a pourtant un qui faisait rêver les propriétaires parisiens et qui aurait pu tout changer.

Deschamps est interpellé par un attaquant… qui attend Zidane avec impatience ! https://t.co/0zdH0D3AnM — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

Quand Zidane snobait le PSG... Il s'agit de Zinedine Zidane, qui après avoir été un joueur phénoménal est devenu l’un des entraineurs les plus prisés de la planète, avec notamment un triple en Ligue des Champions lorsqu’il était au Real Madrid. Son nom a plusieurs fois été évoqué du PSG depuis son départ de la capitale espagnole en 2021 et notamment en 2022, lorsqu’on cherchait un coach pour remplacer Mauricio Pochettino. Nous vous avions toutefois révélé en exclusivité sur le10sport.com que le Français avait refusé, laissant donc la place à Christophe Galtier. Et cette information a été confirmée par des nombreux médias depuis, en France comme à l'étranger, avec notamment Tuttosport qui a expliqué que l'ancien numéro 10 avait écarté l'option parisienne.