Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur»

Avant qu’ils ne quittent finalement tous les deux le PSG à l’été 2023, Daniel Riolo a souvent été très critique envers Marco Verratti et Neymar. Il semblerait que l’éditorialiste de RMC ait trouvé un autre joueur qui l’insupporte en Ligue 1, qui en revanche n’évolue pas à Paris cette fois-ci.

« Jusqu’à 2017, je le surkiffais. Après, il y a eu une bascule. » Dans l’émission Les nuits du Cazarre enchaîné sur RMC, Daniel Riolo est récemment revenu sur son rapport à Marco Verratti. Un joueur qu’il a adoré, comme bon nombre de supporters du PSG, dès son arrivée en provenance de Pescara à l’été 2012, avant que les choses ne changent.

« L’idolâtrie autour de Verratti était exagérée par rapport au rendu sur le terrain » « Il y a des choses qui vont surprendre beaucoup de gens sur ma relation avec Verratti. Je ne le déteste pas ? Les gens se trompent quand les gens disent que je déteste qui que ce soit. Je ne déteste personne. Je raconte juste la relation », expliquait Daniel Riolo pour Colinterview, à l’occasion de la sortie de son livre Le football selon moi. « Je l’explique beaucoup, souvent, mes excès vont contrer les excès des autres. Je trouvais tellement que l’idolâtrie autour de Verratti était exagérée par rapport au rendu sur le terrain qu’en fait, le fait que je contre cette idolâtrie me faisait pousser dans l’excès. J’étais tout seul face à une quantité énorme. Ça donne toujours l’impression que moi je suis en fixette. »