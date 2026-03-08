Ligue 1 : Le RC Lens champion de France devant le PSG, cette statistique le prouve !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vu l’AS Monaco s’imposer au Parc des Princes (1-3) vendredi, le RC Lens n’a pas laissé passer l’occasion de revenir à un point du PSG au classement, grâce à sa victoire face à Metz (3-0) ce dimanche. Les Sang et Or sont clairement relancés dans la course au titre de champion de France, avec une statistique en leur faveur.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé l’OL (2-2, 5-4 aux t.a.b.) jeudi, le RC Lens est aussi dans la course au titre de champion de France. Vendredi, le PSG s’est incliné à domicile contre l’AS Monaco (1-3), laissant ainsi l’opportunité aux Sang et Or de revenir à seulement une longueur au classement. Une occasion qu’ils n’ont pas laissé passer, eux qui se sont imposés lors de la réception de Metz (3-0) ce dimanche.

« On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver » Comme à son habitude, Pierre Sage n’a pas voulu s’enflammer après cette belle victoire et encore moins parler du titre. « On a validé la Conférence League, un palier que l’on voulait obtenir. Maintenant, on vise l’Europa League, puis la Ligue des champions. On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver. Dans tous les cas, on a validé un palier qu’on draguait depuis deux matches. Aujourd’hui, on a allié la performance et le résultat, donc le compteur tourne », a déclaré l’entraîneur du RC Lens au micro de Ligue 1+.

Plus haut total pour un adversaire du @PSG_inside après 25 journées de @Ligue1 depuis l'arrivée de QSI :



58- AS Monaco en 2016/17 (champion en fin de saison)

56- RC LENS en 2025/26 (?)

55- Lille OSC en 2020/21 (champion en fin de saison) #RCLFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) March 8, 2026