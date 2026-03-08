Ligue 1 : Le RC Lens champion de France devant le PSG, cette statistique le prouve !

Après avoir vu l’AS Monaco s’imposer au Parc des Princes (1-3) vendredi, le RC Lens n’a pas laissé passer l’occasion de revenir à un point du PSG au classement, grâce à sa victoire face à Metz (3-0) ce dimanche. Les Sang et Or sont clairement relancés dans la course au titre de champion de France, avec une statistique en leur faveur.
Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé l’OL (2-2, 5-4 aux t.a.b.) jeudi, le RC Lens est aussi dans la course au titre de champion de France. Vendredi, le PSG s’est incliné à domicile contre l’AS Monaco (1-3), laissant ainsi l’opportunité aux Sang et Or de revenir à seulement une longueur au classement. Une occasion qu’ils n’ont pas laissé passer, eux qui se sont imposés lors de la réception de Metz (3-0) ce dimanche.
« On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver »
Comme à son habitude, Pierre Sage n’a pas voulu s’enflammer après cette belle victoire et encore moins parler du titre. « On a validé la Conférence League, un palier que l’on voulait obtenir. Maintenant, on vise l’Europa League, puis la Ligue des champions. On avance pour éventuellement jouer un match important contre le Paris Saint-Germain et pourquoi pas continuer à rêver. Dans tous les cas, on a validé un palier qu’on draguait depuis deux matches. Aujourd’hui, on a allié la performance et le résultat, donc le compteur tourne », a déclaré l’entraîneur du RC Lens au micro de Ligue 1+.
La statistique qui donne le RC Lens champion
Selon une statistique, les Sang et Or sont pourtant favoris pour être sacrés champion de France à la fin de la saison. Comme indiqué par Stats Foot, quand ils ont réussi à devancer le PSG, en 2016-2017 et en 2020-2021, l’AS Monaco et le LOSC avaient respectivement 58 et 55 points après 25 journées. Au même stade de la compétition, le RC Lens en compte actuellement 56 et semble donc plus que jamais dans la course.