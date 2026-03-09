«C’est inadmissible» : Le PSG et l’OM esquivés, Daniel Riolo craque sur RMC !

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule contre la programmation de la 27e journée de Ligue 1. Ni le PSG, qui se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice, ni l’OM, qui recevra le LOSC, ne joueront le dimanche soir, ce qui est inadmissible pour l’éditorialiste de RMC.
On devrait avoir droit à du suspense à tous les niveaux en Ligue 1 d’ici à la fin de la saison. En plus de la lutte pour le maintien, la bataille est également acharnée tout en haut du classement. Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi, le PSG a vu le RC Lens revenir à seulement une longueur, grâce à son succès face à Metz (3-0). L’OM, vainqueur sur la pelouse de Toulouse (0-1), a repris sa place sur le podium à la différence de buts, l’OL ayant été tenu en échec par le Paris FC (1-1) dimanche.
«Nantes-Strasbourg, honnêtement c’est inadmissible»
Lors de la prochaine journée, l’OM se rendra à Auxerre, tandis que le PSG ne jouera pas, la réception du FC Nantes ayant été reportée afin de permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le week-end suivant, juste avant la trêve internationale, le club de la capitale se rendra à Nice le samedi soir. Une 27e journée de Ligue 1 qui aurait pu se conclure par le choc entre l’OM et le LOSC, finalement programmé à 17h15 en raison du second tour des éléctions municipales.
«Il faut au minimum une grosse équipe de notre Ligue 1»
« T’as la semaine où le Marseille-Lille, ils ne savent pas à quelle horaire le mettre car on ne peut pas faire des élections dans un pays démocratique sans avoir peur des résultats », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, regrettant que ni l’OM, ni le PSG ou même l’OL, qui recevra l'AS Monaco, ne jouent le dimanche soir. Ce seront le FC Nantes et Strasbourg qui clôtureront la 27e journée de Ligue 1. « Nantes-Strasbourg, honnêtement c’est inadmissible. Ce n’est pas normal, surtout vu l’excuse. Tu trouves un match le soir où tu as le PSG, l’OM ou Lyon, il faut au minimum une grosse équipe de notre Ligue 1. »