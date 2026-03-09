«C’est inadmissible» : Le PSG et l’OM esquivés, Daniel Riolo craque sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule contre la programmation de la 27e journée de Ligue 1. Ni le PSG, qui se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice, ni l’OM, qui recevra le LOSC, ne joueront le dimanche soir, ce qui est inadmissible pour l’éditorialiste de RMC.

On devrait avoir droit à du suspense à tous les niveaux en Ligue 1 d’ici à la fin de la saison. En plus de la lutte pour le maintien, la bataille est également acharnée tout en haut du classement. Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi, le PSG a vu le RC Lens revenir à seulement une longueur, grâce à son succès face à Metz (3-0). L’OM, vainqueur sur la pelouse de Toulouse (0-1), a repris sa place sur le podium à la différence de buts, l’OL ayant été tenu en échec par le Paris FC (1-1) dimanche.

Un top 4, deux batailles ⚔️



La lutte pour le titre entre le @PSG_inside et le @RCLens 🏆

La course à la 3e place entre l'@OM_Officiel et l'@OL 🥉 pic.twitter.com/ncqvRo8ktG — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

«Nantes-Strasbourg, honnêtement c’est inadmissible» Lors de la prochaine journée, l’OM se rendra à Auxerre, tandis que le PSG ne jouera pas, la réception du FC Nantes ayant été reportée afin de permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le week-end suivant, juste avant la trêve internationale, le club de la capitale se rendra à Nice le samedi soir. Une 27e journée de Ligue 1 qui aurait pu se conclure par le choc entre l’OM et le LOSC, finalement programmé à 17h15 en raison du second tour des éléctions municipales.