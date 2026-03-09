Une star du PSG sanctionnée : Le scénario (impensable) annoncé dans l’After Foot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi au Parc des Princes, le PSG n’a pas rassuré avant sa double confrontation face à Chelsea en Ligue des champions et a en plus vu le RC Lens revenir à une longueur en Ligue 1. Certains joueurs parisiens ne sont clairement pas au même niveau que la saison dernière quand le club de la capitale a remporté la première C1 de son histoire et, sur les ondes de RMC, une sanction difficilement imaginable a été évoquée concernant l’un d’eux.

Avec sa défaite à domicile lors de la réception de l’AS Monaco (1-3) vendredi, le PSG a de nouveau relancé la course au titre de champion de France. Alors qu’il restait sur deux matchs sans victoire en championnat, le RC Lens n’a pas laissé passer l’opportunité que lui a laissé le club de la capitale. En s’imposant face à Metz (3-0) dimanche, les Sang et Or sont revenus à un point des Parisiens au classement et ont entretenu leur rêve d’être sacrés à la fin de la saison.

Un top 4, deux batailles ⚔️



La lutte pour le titre entre le @PSG_inside et le @RCLens 🏆

La course à la 3e place entre l'@OM_Officiel et l'@OL 🥉 pic.twitter.com/ncqvRo8ktG — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

« Il y a un mec qui n’est pas installé en équipe de France, mais qui semble avoir un ticket assuré, c’est Désiré Doué » Les dernières semaines n’ont pas vraiment été rassurantes pour le PSG, déjà sorti difficilement de sa double confrontation contre l’AS Monaco en barrages de la Ligue des champions, et Luis Enrique et ses joueurs se préparent désormais à affronter Chelsea en huitièmes de finale. Auteur d’une deuxième partie de saison exceptionnelle lors de l’exercice 2024-2025, Désiré Doué fait partie de ceux qui déçoivent le plus et cela a une nouvelle fois été le cas vendredi soir.