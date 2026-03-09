Une star du PSG sanctionnée : Le scénario (impensable) annoncé dans l’After Foot

Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi au Parc des Princes, le PSG n’a pas rassuré avant sa double confrontation face à Chelsea en Ligue des champions et a en plus vu le RC Lens revenir à une longueur en Ligue 1. Certains joueurs parisiens ne sont clairement pas au même niveau que la saison dernière quand le club de la capitale a remporté la première C1 de son histoire et, sur les ondes de RMC, une sanction difficilement imaginable a été évoquée concernant l’un d’eux.
Avec sa défaite à domicile lors de la réception de l’AS Monaco (1-3) vendredi, le PSG a de nouveau relancé la course au titre de champion de France. Alors qu’il restait sur deux matchs sans victoire en championnat, le RC Lens n’a pas laissé passer l’opportunité que lui a laissé le club de la capitale. En s’imposant face à Metz (3-0) dimanche, les Sang et Or sont revenus à un point des Parisiens au classement et ont entretenu leur rêve d’être sacrés à la fin de la saison.
« Il y a un mec qui n’est pas installé en équipe de France, mais qui semble avoir un ticket assuré, c’est Désiré Doué »
Les dernières semaines n’ont pas vraiment été rassurantes pour le PSG, déjà sorti difficilement de sa double confrontation contre l’AS Monaco en barrages de la Ligue des champions, et Luis Enrique et ses joueurs se préparent désormais à affronter Chelsea en huitièmes de finale. Auteur d’une deuxième partie de saison exceptionnelle lors de l’exercice 2024-2025, Désiré Doué fait partie de ceux qui déçoivent le plus et cela a une nouvelle fois été le cas vendredi soir.
« Quand tu vois Thauvin, c’est une affaire de potentiel ou de récompense sur ce que tu fais ? »
En raison de son niveau depuis le début de la saison, Daniel Riolo s’est même interrogé sur la place de Désiré Doué en équipe de France à quelques mois du début de la Coupe du monde. « Il y a un mec qui n’est pas installé en équipe de France, mais qui semble avoir un ticket assuré, c’est Désiré Doué. Il fait six mois extraordinaires l’année dernière comme toute l’équipe, cette année c’est largement en dessous. Hypothèse envisageable, le PSG tombe en huitième ou en quart de finale de Ligue des champions sans qu’il ait forcément brillé, la saison en Championnat n’est pas dingo de sa part. Pourquoi il semble avoir un ticket assuré ? Il va manger sur ce qu’il a déjà fait ? Quand tu vois Thauvin, c’est une affaire de potentiel ou de récompense sur ce que tu fais ? », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.