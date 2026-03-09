Un joueur du PSG insulté par Kylian Mbappé : La réaction de sa mère a été immédiate

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons sous le maillot du PSG. S'il a fait les beaux jours du club de la capitale, il s'est quelques fois retrouvé au coeur de polémique. Son comportement a fait l'objet de critiques comme la fois où Mbappé a insulté l'un de ses coéquipiers. Et sa mère, Fayza Lamari, n'avait pas hésité à réagir.
Pendant son passage au PSG, Kylian Mbappé a eu l'occasion de nombreux coéquipiers. En 2017, il avait posé ses valises à Paris en même temps qu'un certain Neymar. Les deux stars sont vite alors devenues proches sur et en dehors du terrain. Mais voilà que cette amitié entre le Français et le Brésilien n'a pas duré. Mbappé et Neymar ont ainsi fini en guerre au PSG et quelques moments ont bien représenté ces tensions.
« Ce clochard, il ne me fait jamais la passe »
C'est en septembre 2021, à l'occasion d'une rencontre entre le PSG et Montpellier, que les caméras avaient filmé les insultes de Kylian Mbappé à l'encontre de Neymar. Remplacé en fin de match, le Français était agacé au moment de regagner le banc de touche. C'est alors qu'on avait pu le voir dire à propos du Brésilien : « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe ». Forcément, ces mots de Mbappé n'étaient pas passés inaperçus et avaient déclenché une vive polémique.
« Tu ne peux pas dire ça ! »
Et voilà que pour son « clochard », Kylian Mbappé a été réprimandé... par sa mère. En effet, dans un entretien accordé au Parisien en 2021, Fayza Lamari révélait : « Est-ce qu'il m'arrive de ne pas être d'accord avec mon fils ? Souvent (rires) ! Comme tous les enfants avec leurs parents. Mais je sais qu’il entend. Le dernier désaccord en date, c’est le mot « clochard ». Je lui ai dit : « Tu ne peux pas dire ça ! » À la fois je n’étais pas d’accord et à la fois je l’excusais. J’en voulais plus à ceux qui avaient lu sur ses lèvres. À part créer le buzz, je ne vois pas l’intérêt. C’est un provocateur. Il provoque en permanence. Il adore ça mais c’est un jeu pour lui. Il n’y a aucune méchanceté mais il vous rend dingue ! ».