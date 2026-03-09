Un joueur du PSG insulté par Kylian Mbappé : La réaction de sa mère a été immédiate

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons sous le maillot du PSG. S'il a fait les beaux jours du club de la capitale, il s'est quelques fois retrouvé au coeur de polémique. Son comportement a fait l'objet de critiques comme la fois où Mbappé a insulté l'un de ses coéquipiers. Et sa mère, Fayza Lamari, n'avait pas hésité à réagir.

Pendant son passage au PSG, Kylian Mbappé a eu l'occasion de nombreux coéquipiers. En 2017, il avait posé ses valises à Paris en même temps qu'un certain Neymar. Les deux stars sont vite alors devenues proches sur et en dehors du terrain. Mais voilà que cette amitié entre le Français et le Brésilien n'a pas duré. Mbappé et Neymar ont ainsi fini en guerre au PSG et quelques moments ont bien représenté ces tensions.

« Ce clochard, il ne me fait jamais la passe » C'est en septembre 2021, à l'occasion d'une rencontre entre le PSG et Montpellier, que les caméras avaient filmé les insultes de Kylian Mbappé à l'encontre de Neymar. Remplacé en fin de match, le Français était agacé au moment de regagner le banc de touche. C'est alors qu'on avait pu le voir dire à propos du Brésilien : « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe ». Forcément, ces mots de Mbappé n'étaient pas passés inaperçus et avaient déclenché une vive polémique.