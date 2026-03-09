Une «dinguerie immense» évoquée pour le PSG, et ça ne va pas plaire aux supporters

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale, le PSG est encore engagé en Ligue des champions, avec une double confrontation à venir face à Chelsea, mais ne s’est pas rassuré avec sa défaite face à l’AS Monaco (1-3) vendredi. En Ligue 1, la fin de saison des Parisiens pourrait être marquée par une immense surprise, qui risque en revanche de ne pas plaire à leurs supporters.

À cinq jours de recevoir Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a chuté vendredi à domicile lors de la réception de l’AS Monaco (1-3), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une défaite qui a permis au RC Lens, vainqueur face à Metz (3-0) dimanche, de revenir à seulement un point au classement. Les Sang et Or sont plus que jamais dans la course au titre de champion de France, qu’ils ont remporté une seule fois dans leur histoire, en 1998.

Un top 4, deux batailles ⚔️



La lutte pour le titre entre le @PSG_inside et le @RCLens 🏆

La course à la 3e place entre l'@OM_Officiel et l'@OL 🥉 pic.twitter.com/ncqvRo8ktG — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

« Si Lens gagne le titre, ça restera une dinguerie immense » « Si Lens gagne le titre, ça restera une dinguerie immense, pour plusieurs raisons », a déclaré Walid Acherchour sur le plateau du Winamax FC. « Le PSG a allégé son calendrier avec la Coupe de France et l’histoire de Nantes entre les deux matchs contre Chelsea. Ils peuvent se faire sortir par Chelsea et avoir un match par semaine derrière. Je trouve le calendrier du PSG globalement plus facile que celui de Lens qui joue à Lille et Lyon, et ils vont recevoir le PSG. Je pense que sur un match, Lens-PSG il n’y a pas photo, mais ce qui va se passer sur le terrain, c’est très différent. »