Cyril Hanouna révèle une «info de dingue» sur Kylian Mbappé, et ça va faire parler

Désormais à la tête de l’émission « Tout beau, tout neuf » sur W9 chaque soir de la semaine, Cyril Hanouna a livré une information importante concernant Kylian Mbappé, actuellement touché au genou gauche à quelques mois du début de la Coupe du Monde. La sortie de l’animateur devrait d’ailleurs faire énormément parler…
Où en est Kylian Mbappé ? Présent à Paris durant le week-end pour « faire un point précis » sur sa blessure au genou gauche, selon la version avancée par son entourage, l’international français a fait son retour à l’entraînement ce lundi à Madrid pour travailler en salle. Son forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City est d’ores et déjà acté, mais l’incertitude continue de planer sur sa participation au match retour. Pour Daniel Riolo, son absence est néanmoins déjà actée et pourrait cacher quelque chose de plus sérieux. « Attention à ne pas prendre de risque, car le protocole c’était 15 jours. (…) Il y a un loup depuis le début, on l’a dit. Car quand c’est flou, il y a un loup », a lancé le journaliste de RMC dimanche, dans l’After Foot.
« Le genou de Kylian Mbappé, c’est compliqué »
Et ce lundi, c’est au tour de Cyril Hanouna de dévoiler une information préoccupante sur l’état de Kylian Mbappé, qui souffrirait d’une blessure plus grave qu'annoncé. « Il n’était pas tout à fait d’accord avec les médecins du Real Madrid, c’est pour ça que Kylian Mbappé est venu en France, pour avoir un autre avis. Aujourd’hui, les informations que j’ai, c’est que le genou de Kylian Mbappé, c’est compliqué. C’est peut-être même un peu plus compliqué que prévu », a affirmé l’animateur dans son émission « Tout beau, tout neuf » sur W9.
« S’il continue à jouer avec le Real Madrid, terminé il n’y aura pas de Coupe du monde »
« Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du Monde en juin. Il a beaucoup de matchs à jouer avec le Real Madrid, son genou est à un tiers cuit. Donc, le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, et c’est une info de dingue que je vous donne, ce serait d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid, a enchaîné Cyril Hanouna. Ça veut dire fin de saison avec le Real Madrid, le ligament est touché. J’ai eu des infos de la source médicale, le médecin m’a dit, ligament touché c’est simple : "où il arrête de jouer, et il fait du renforcement à fond jusqu’à la Coupe du monde, et il pourra la jouer. S’il continue à jouer avec le Real Madrid, terminé il n’y aura pas de Coupe du monde", et ça serait un coup dur pour notre équipe de France. »