Mercato - OM : Un Lyonnais transféré à Marseille ? Didier Deschamps a immédiatement dit «non»

Actuel sélectionneur de l'équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps était précédemment aux commandes de l'OM. Entraîneur du club phocéen de 2009 à 2012, DD a permis à Marseille de connaitre des heures de gloire. A l'époque, il pouvait compter sur certains grands noms de la Ligue 1 et un nom aurait pu s'ajouter à la liste mais Deschamps avait alors dit non.

Avant l'équipe de France, Didier Deschamps avait débuté sa carrière d'entraîneur à Monaco, avant d'officié à la Juventus puis à l'OM. Nommé sur le banc du club phocéen en 2009, le technicien français y sera resté jusqu'en 2012. Trois saisons au cours desquelles Deschamps a remporté un titre de champion de France, trois fois la Coupe de la Ligue et deux fois le Trophée des Champions. Deschamps avait alors à sa disposition des joueurs talentueux à l'OM. Ça aurait également pu être le cas... de Yoann Gourcuff mais l'entraîneur marseillais en avait alors décidé autrement.

Gourcuff à la relance à l'OM ? N'ayant pas eu la carrière escomptée, Yoann Gourcuff avait été annoncé comme l'un des grands talents du football français. S'il avait démontré tout son talent avec les Girondins de Bordeaux, le milieu offensif avait ensuite eu du mal à confirmer avec l'OL. Recruté en 2010 par les Gones, Gourcuff a fait un flop sur les bords du Rhône. Et c'est ainsi que pour le relancer, Jean-Pierre Bernès avait tenté de convaincre Didier Deschamps de le recruter à l'OM.