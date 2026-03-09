Zidane critiqué : Malaise avec Deschamps, «cette histoire a été très mal vécue»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce n’est un secret pour personne, Zinedine Zidane rêve d’être sélectionneur de l’équipe de France et devrait, sauf énorme surprise, le devenir l’été prochain à l’issue de la Coupe du monde 2026. Au moment de la prolongation de Didier Deschamps après le dernier Mondial, l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui convoitait déjà le poste, avait en revanche été critiqué et la réaction, jugée tardive, de l’actuel sélectionneur des Bleus avait été mal vécue.

« Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » Au début du mois de janvier 2023, ce tweet de Kylian Mbappé avait entraîné la chute de Noël Le Graët. L’équipe de France venait d’atteindre la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, perdue face à l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.), et celui qui était alors le président de la FFF avait décidé de prolonger Didier Deschamps jusqu’en 2026, même si Zinedine Zidane convoitait déjà le poste à l’époque.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

« Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut » « Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut dans un club en Europe, il en aurait tant qu’il veut. Une sélection, j’y crois à peine », avait lâché Noël Le Graët sur les ondes de RMC quand il avait été interrogé sur l’avenir de l’ancien entraîneur du Real Madrid. « Certainement pas. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone », avait-il ajouté quand on lui avait demandé si Zinedine Zidane avait essayé de le rejoindre par téléphone. Noël Le Graët s’était ensuite excusé, avant d’être écarté de son poste de président de la FFF, remplacé par Philippe Diallo.

« On aurait préféré que Didier réagisse plus fortement » « Cette histoire a été très mal vécue par France 98 pour deux raisons », avait confié un cadre de l’association des champions du monde 1998 au Parisien. « Et on en a parlé sur notre groupe WhatsApp. D’abord, cela a réveillé notre sentiment que notre génération est méprisée par Le Graët depuis longtemps. Il nous déteste. Mais c’est surtout le traitement réservé à Zizou. On aurait préféré que Didier réagisse plus fortement. »